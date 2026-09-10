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VIDEO: Balacera afuera de secundaria en Mazatlán provoca terror

Las detonaciones ocurrieron entre personas que viajaban en motocicletas; autoridades desplegaron un operativo en la colonia Urías.

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Balacera en Mazatlán cerca de secundaria obliga a desalojar a estudiantes|Especial

Escrito por: Oscar Morales

Se reportó una balacera afuera de la Secundaria Federal No. 5, Ricardo Flores Magón, en Mazatlán, Sinaloa, provocando que los estudiantes corrieran a refugiarse dentro del plantel.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los disparos fueron reportados entre hombres que viajaban en vehículos y que el enfrentamiento ocurrió a pocos metros de la escuela.

Tras resguardarse, los alumnos fueron desalojados para regresar a sus domicilios. Hasta el momento no hay personas lesionadas ni detenidas y las autoridades reportaron que la situación quedó bajo control.

¿Qué pasó en la balacera de Mazatlán?

El reporte ocurrió este miércoles 9 de septiembre en la colonia Urías. Elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de seguridad correspondientes.

La dependencia estatal pidió a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúan las acciones en la zona.

¿Por qué los cárteles estarían ejerciendo una violencia menos visible?

Dos años después de la ruptura del Cártel de Sinaloa, la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza y la presión de México y Estados Unidos han empujado a los grupos criminales a modificar su forma de operar. El investigador Andrés Sumano señala que, cuando una organización logra consolidar mayor control territorial, disminuye la competencia y con ella algunos enfrentamientos. A esto se suma la estrategia de los grupos para mantener un perfil más bajo y evitar atraer la atención de las autoridades.

De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una reducción de 53 %. Sin embargo, la violencia continúa concentrándose en estados como Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

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