Suben 65 por ciento homicidios dolosos en Sinaloa

El 9 de septiembre de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada, reconocido narcotraficante mexicano y fundador del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido y entregado a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, en condiciones aún inciertas. Esta situación detonó una ola de violencia e inseguridad que, de acuerdo con expertos en seguridad pública, ha convertido al estado de Sinaloa en una auténtica zona de guerra tras varios homicidios.

Las cifras de la guerra

De acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública (SESNSP) los homicidios dolosos en sinaloa subieron 65% en 2 años de guerra entre “los chapitos” y “la mayiza”, al pasar de un promedio de 93 a 152 casos mensuales.

Sólo de agosto a septiembre de 2024, tras la misteriosa detención y entrega de “el mayo” zambada a las autoridades estadounidenses, los homicidios dolosos se dispararon de un registro de 82 a 144 casos al mes. Casi el doble.

Desde entonces los homicidios dolosos en sinaloa no han bajado, como se muestra en la siguiente tabla elaborada con datos públicos del sesnsp:

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Sinaloa: Nadie se siente seguro

Estos datos ilustran la percepción de inseguridad en Sinaloa que de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 8 de cada 10 sinaloenses se siente inseguro en su estado.