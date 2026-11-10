Paul McCartney alcanzó una fortuna de 1,400 millones de dólares este lunes 9 de noviembre, cifra con la que Forbes lo posiciona como el tercer músico más rico del mundo. A sus 84 años, el artista criado en un hogar obrero de Liverpool solo está detrás de Jay-Z, quien lidera con 2,800 millones, y de su amiga Taylor Swift, dueña de 2,000 millones de dólares.

De cantar en la boda de Taylor Swift a cobrar centavos

Esa amistad con la estrella pop brilló en julio, cuando ambos cantaron “I Want To Hold Your Hand” en el Madison Square Garden durante la boda de Swift con Travis Kelce. Hoy comparten la cima financiera, pero el arranque de The Beatles fue opuesto: su primer contrato les daba menos de un centavo por álbum vendido en plena Beatlemanía. “Por mucho éxito que le diéramos a la compañía, no recibíamos un aumento”, recordó McCartney en 2017.

El negocio con villancicos y obras escolares

Para cambiar las reglas, fundó en 1969 la editorial MPL Communications y gestionó su propiedad intelectual. Así compró los derechos de miles de canciones, incluido el catálogo de su ídolo Buddy Holly, clásicos navideños como “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” y “Baby, It’s Cold Outside”, y los musicales Grease y Annie. Hoy, cada reproducción navideña o función escolar de esas obras suma dinero directamente a su cuenta bancaria.

Six decades after singing that he “don’t care too much for money” and “may not have a lot to give,” Paul McCartney has sung, sued, countersued, toured and toiled his way to a $1.4 billion fortune. But for years he earned far less from The Beatles than you might imagine.



For the… pic.twitter.com/yCG7AAvpbY — Forbes (@Forbes) November 9, 2026

Batallas legales, regalías The Beatles y mansiones millonarias

Padre de cinco hijos y abuelo de ocho nietos, el británico peleó en tribunales por regalías justas para el cuarteto. Actualmente, Apple Corps genera más de 50 millones de dólares anuales por streaming, vinilos y mercancía, mientras sus composiciones con la banda le dejan al menos 10 millones al año. Propiedades en el Reino Unido y los Hamptons, más obras de Picasso y Magritte, cierran su imperio.