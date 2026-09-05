Insurgentes Norte: Hombre muere tras ser arrollado por varios vehículos al intentar cruzar | Mientras dormía

Un hombre de aproximadamente cincuenta años de edad, en situación vulnerable, murió tras ser arrollado por varios vehículos al intentar cruzar los carriles centrales de la Avenida de los Insurgentes Norte.

El hecho ocurrió a la altura de la calle Sierravista, en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras el reporte del accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para implementar cortes a la circulación vehicular en dirección a la Glorieta de la Raza y abanderar el sitio donde quedó el cuerpo a la espera de los peritos.

Cateo en Coyoacán por la búsqueda de una estudiante ecuatoriana

La jornada de este viernes en la Ciudad de México comenzó con un fuerte despliegue ministerial en la alcaldía Coyoacán, donde personal de la Fiscalía General de Justicia realizó una revisión al inmueble ubicado en la calle Nauyaca, en la colonia Pedregal de Santo Domingo.

En este lugar fue vista por última vez el pasado 26 de agosto Jenny Kalindy, estudiante ecuatoriana del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Tras el comunicado emitido por la institución exigiendo su localización con vida, los agentes de investigación ingresaron al domicilio, aunque tras algunos minutos se retiraron sin informar sobre indicios que permitan dar con su paradero.

Aparatoso choque y conductor lesionado en la GAM

Simultáneamente, la alcaldía Gustavo A. Madero fue escenario de un aparatoso accidente vial sobre el Eje 3 Norte "Cuitláhuac". Un hombre perdió el control de su camioneta con placas de Morelos y se impactó de frente contra un árbol en el camellón, a la altura de la calle Norte 7-A en la colonia Guadalupe Victoria II.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate auxiliaron al conductor y lo trasladaron a un hospital, mientras que su acompañante en el copiloto resultó ilesa. Dos árboles impidieron que la unidad continuara su marcha descontrolada hacia la Calzada Vallejo.

Con información de Juan Carlos Gutiérrez

