Pebbles, la perrita más vieja del mundo, muere a los 22 años

Este viernes murió Pebbles, la perrita más vieja del mundo, a la edad de 22 años. Contaba con el récord Guinness por ser la “peludita” más longeva.

Pebbles era una perrita fox terrier que murió por causas naturales en su casa en Taylors, Carolina del Sur, Estados Unidos.

El Guinness World Records confirmó la noticia del deceso de Pebbles a través de un comunicado, donde indicó que la perrita más vieja del mundo estaba a cinco meses de cumplir 23 años.

En el documento compartido en sus redes sociales, Guinness informó que Pebbles vivió una larga vida, feliz y llena de amor al lado de sus dueños Bobbye y Julie Gregory.

“Pasaba sus días disfrutando de la música country y siendo amada. Le gustaba probar nuevos alimentos. No era un perro más, tenía su propia personalidad y todos los que la conocieron la adoraban. Fue un auténtico honor tenerla como animal de compañía y compartir nuestra vida con ella”.

Pebbles ganó récord Guinness por ser la perrita más vieja del mundo

Pebbles fue reconocida como la perrita más vieja del mundo a principios de este año. En abril Guinness World Records nombró inicialmente a un chihuahua de 21 años llamado TobyKeith como el perro vivo con mayor edad.

Sin embargo, cuando los dueños de Pebbles vieron la noticia, se dieron cuenta de que su perrita era la más vieja del mundo y se contactaron con Guinness.

“Tras el reconocimiento del anterior perro más viejo del mundo llamado Tobykeith, los Gregory se dieron cuenta que Pebbles era, en realidad, mucho mayor que él y, por lo tanto, podía batir el récord”, informó Récords Guinness.

Los dueños de Pebbles informaron que la perrita más vieja del mundo tuvo 32 cachorros en tres camadas con con su compañero Rocky, un Toy Fox Terrier que murió en 2017, a los 16 años.

Normalmente la raza de Pebbles vive entre 12 y 14 años, por lo que la edad de la perrita más vieja del mundo merecía ser reconocida.

