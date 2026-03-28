En China, un vide se viralizó después de mostrar a peces flotando sobre un despejado cielo en la ciudad de Xi'an; sin embargo, se trata de una ilusión óptica que de primera impresión engaña a todos en internet.

La imágen captada en un lago sereno de la provincia de Shaanxi, muestra el reflejo cristalino del cielo azul en las tranquilas aguas crendo esa hipnótica imagen que confunde al ojo humano, pero: ¡Da vuelta tu teléfono!

¿Peces en el cielo de China? Esto es lo que ves realmente en el video viral

Si giras 180 grados la pantalla de tu dispositivo, la magia se revela: no hay peces en el cielo, sino peces reales nadando en un lago despejado con un impecable cielo azul que se refleja con precisión quirúrgica gracias a la superficie calmada; esto hace que parezca que los peces se encuentren suspendidos en las nubes.

Cabe señalar que la perspectiva invertida juega con nuestro cerebro, ya que el azul uniforme del cielo se confunde con el agua, mientras los peces parecen "volar" en un firmamento imposible. Sin embargo solo se traa de un truco óptico que demuestra cómo un simple ángulo cambia toda la realidad.

Are you seeing what we're seeing? Fish swimming in the sky! Flip your phone upside down and you'll realize it's all a clever optical illusion created by a clear blue sky reflected in a calm lake in Xi'an, northwest China's Shaanxi Province. Sometimes, a simple change in… pic.twitter.com/9CAMCP13wX — CGTN (@CGTNOfficial) March 28, 2026

El fenómeno se registró en condiciones ideales, un cielo despejado sin nubes, agua prácticamente estática, además de luz solar directa que elimina las sombras y las distorsiones.

Estos lagos espejos son comunes en regiones altas de China como Qinghai-Tíbet, en donde la altitud y baja humedad crean reflejos quirúrgicos. Lugares como el famoso Lago Chaka ("Espejo del Cielo") producen efectos similares cuyos videos causas furor en las redes sociales.

Las aguas del Chaka reflejan el cielo azul, las nubes y las montañas, componiendo un bello paisaje que rememora un espejo del cielo|“CGTN”

Video viral en lago de China: ¿Por qué engaña tanto nuestro cerebro?

Se sabe que nuestra percepción visual depende de referencias espaciales, así que sin un horizonte visible, el cerebro interpreta el azul uniforme como "cielo" por defecto. Y en este caso, con el movimiento natural de los peces, se refuerza la ilusión de "volar" en lugar de nadar. Neurocientíficos explican que este efecto explota nuestra tendencia a priorizar movimiento sobre contexto estático, haciendo que ignoremos las pistas de perspectiva hasta que forzamos un cambio de ángulo.

El video de China nos ecuerda que lo que vemos no siempre es lo que hay. Un lago común se transforma en portal acuático con el ángulo correcto. En la era las redes sociales y de ls Inteligencia Artificial, las ilusiones así acumulan millones de vistas y compartidfos, demostrando que la realidad depende de cómo la mires. ¡Gira tu teléfono ahora mismo! ¿Te engañó la ilusión o la viste venir?