Notas
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De "farmear aura" a perderla: así fue el rápido ascenso y caída de la tendencia viral en México
Las batallas de aura pasaron de TikTok a las calles de México, pero el fenómeno viral se desplomó en pocos días. ¿Qué fue lo que pasó con “farmear aura”?
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Sonia Bellina, modelo e influencer, es hallada muerta y parcialmente calcinada en un viñedo de Francia
Sonia Bellina, influencer francesa de 29 años, fue hallada muerta y parcialmente calcinada en un viñedo de Francia; dos hombres fueron detenidos por el caso.
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¿Quieres ser influencer? Esta universidad ofrece una licenciatura en creación de contenido: ¿de qué trata?
Ser influencer ya puede convertirse en una profesión. Una universidad de EU ofrece una licenciatura en creación de conteido. ¿De qué trata?
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¡Era para su cesárea! Embarazada transfiere 30 mil pesos a una taquería por error y se niegan a devolverlos (VIDEO)
Al intentar comunicarse con la taquería los trabajadores aseguraron no haber recibido nada, incluso amenazaron con golpear al familiar de la mujer embarazada.
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VIDEO: ¡Terror en pleno tráfico! Pareja descubre una enorme rata en su parabrisas; estaba escondida en el motor
La pareja aseguró que la rata se encontraba escondida dentro del motor del vehículo, desatando pánico en la pareja que se encontraba atorada en el tráfico.
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¿Qué es el “six seven” y por qué todo mundo está hablando de él?
El “six seven” se ha vuelto viral en redes sociales y genera curiosidad entre usuarios. Descubre qué significa, de dónde surge y por qué es tendencia hoy.