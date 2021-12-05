Pécresse, primera mujer de la derecha francesa para enfrentar a Macron

Los Republicanos eligieron este sábado a Valérie Pécresse como candidata de la derecha francesa para enfrentar a Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales que celebrará Francia el próximo año.

Los militantes republicanos de Francia organizaron un congreso en línea para seleccionar a su candidato. En dicho evento, Valérie Pécresse obtuvo el 60.95 por ciento de los votos de su partido contra el 39.05 por ciento de su contendiente Eric Ciotti.

“Tengo una buena noticia. La derecha francesa está de regreso. La derecha de las convicciones, de las soluciones, está unida y parte hacia el combate con una voluntad implacable”, mencionó Valérie Pécresse tras ganar la contienda interna de su partido.

Merci à tous les adhérents @lesRepublicains pour leur confiance !



Avec Eric, Michel, Xavier, Philippe, tous les élus et les militants, nous sommes rassemblés pour faire gagner la droite et faire gagner la France. Ensemble nous allons tourner la page Macron. pic.twitter.com/mAjVAOFWH3 — Valérie Pécresse (@vpecresse) December 4, 2021

“Vamos a restaurar el orgullo francés y vamos a proteger a los franceses”, aseveró la candidata, quien agradeció a sus compañeros militantes por “haber tenido la audacia de apostar por una mujer”.

Cabe destacar que es la primera vez que el partido de derecha eligió a una mujer para ser su candidata en las elecciones presidenciales del país.

Con la candidatura de Valérie Pécresse, serán tres las mujeres a las que se enfrentará Emmanuel Macro en las urnas en abril del próximo año para seguir al frente de Francia.

¿Quién es Valérie Pécresse, la contendiente de Macron?

Valérie Pécresse tiene 54 años de edad y antes de ser candidata a la presidencia de Francia, se desempeñó en otros importantes cargos políticos; fue ministra de Presupuest, ministra de Educación Superior y vocera del gobierno de Nicolás Sarkozy, el último conservador en ocupar el Palacio del Elíseo, de 2007 a 2012.

Valérie Pécresse regresó al Partido Repúblicano este año, luego de que en 2019 dimitiera en medio de tensiones por el liderazgo, luego de que el partido no tuviera un buen desempeño en las elecciones de la Unión Europea (UE).

Las propuestas hechas por Pécresse incluyen reducir permisos de residencia para inmigrantes que no pertenecen a la Unión Europea, endurecer sentencias judiciales en zonas étnicamente diversas donde la policía perdió el control, aumentar la edad de jubilación a 65 años y eliminar 200 mil puestos de trabajo en el sector público.