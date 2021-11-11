Pedro Castillo venderá el avión presidencial en Perú

Pedro Castillo, presidente de Perú, anunció este miércoles que pondrá a la venta el avión presidencial como medida de austeridad, además, explicó que el dinero recaudado será invertido en salud y educación, los sectores más golpeados durante la pandemia en el país. Tal como lo hizo su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Venderemos el avión presidencial, los recursos serán utilizados en la salud y educación de los niños y niñas”, enfatizó el mandatario peruano al entregar el informe sobre los primeros 100 días de su gobierno en la plaza mayor de Huamanga, la capital de la sureña región andina de Ayacucho.

Pedro Castillo también anunció que firmará un proyecto con el que terminará con los privilegios de muchos funcionarios que viajan en primera clase en avión cuando salen al extranjero por motivos de trabajo.

"He podido observar que algunos funcionarios públicos tienen muchos privilegios. Por ello, voy a firmar una norma ahora mismo que prohíba que ningún funcionario viajará vía aérea en primera clase. En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria", añadió el presidente izquierdista.

- Venderemos el avión presidencial. Ese recurso será utilizado en favor de la salud y educación de la niñez peruana

- Los acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales no participarán en política — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 10, 2021

¿Cuál es el avión presidencial de Perú que será vendido?

El avión presidencial de Perú es un antiguo Boeing 737-528, que fue adquirido por el expresidente Alberto Fujimori en 1994, con un costo de 27.6 millones, por lo que actualmente su costo no es tan alto.

Sin embargo, no es la primera vez que un mandatario intenta vender el avión presidencial de Perú. En 2007, el fallecido Alan García quiso subastarlo en dos ocasiones, pero debido al alto precio que pedía (18.5 millones de dólares), fracasó en el intento, pues ningún postor se presentó.

Desde que el gobierno de Perú compró el Boeing 737-528, este sirvió, entre otras cosas, para transportar bienes de primera necesidad a la población tras desastres naturales.

No obstante, cabe recordar que el avión presidencial también estuvo involucrado en una polémica, cuando un grupo de funcionarios lo utilizaron durante una gira oficial por España, en la que terminaron ebrios, por lo que llamaron a la aeronave “el avión parrandero”.