Pedro Castillo, presidente de Perú, anuncia la dimisión de su gabinete

Pedro Castillo, presidente de Perú, anunció este miércoles la dimisión del primer ministro Guido Bellido Ugarte y de todo su gabinete ministerial a tan solo dos meses de haber asumido el cargo.

En un breve mensaje compartido en televisión, Castillo confirmó que aceptó la dimisión de Bellido "en favor de la gobernabilidad" del país, sin dar más detalles sobre la renuncia que arrasó con el resto del gabinete, siguiendo las normas del país.

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“Informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados", expresó Pedro Castillo. Asimismo, añadió que a las 20:00 horas local se jurará a un nuevo gabinete de ministros en Perú.

▶️ Video | Mensaje a la Nación del presidente de la República, @PedroCastilloTe. pic.twitter.com/b06sD0OcPe — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 6, 2021

Bellido fue nombrado primer ministro de Perú el 29 de julio, para encabezar el primer gabinete del gobierno izquierdista del presidente Pedro Castillo.

Gabinete de Pedro Castillo renuncia en medio de enfrentamientos

La dimisión ocurre tras enfrentamientos con el Congreso y fuertes críticas de la oposición a Bellido, que es investigado por apología al terrorismo por una antigua publicación que hizo en Facebook en la que aparece defendiendo a una ex rebelde del grupo Sendero Luminoso.

Bellido, quien era poco conocido antes de asumir al cargo, había manifestado que iba a solicitar un "voto de confianza" en el Congreso en defensa de un ministro, lo que podría haber generado una crisis si era rechazado por los legisladores porque se iba a debilitar la relación del parlamento con el gobierno.

Bellido, cercano colaborador del fundador de Perú Libre, el médico Vladimir Cerrón, un declarado admirador de los gobiernos de izquierda de Cuba, Venezuela y Bolivia, había tenido resultados mixtos en la negociación de acuerdos con las comunidades indígenas que habían votado abrumadoramente a Pedro Castillo.

El martes, Bellido llegó a un acuerdo con una provincia cerca de la enorme mina de cobre Las Bambas, operado por la china MMG Ltd., pero el miércoles, los residentes de un área vecina iniciaron una protesta exigiendo la renuncia del primer ministro.

