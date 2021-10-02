Sismo de magnitud 5.6 se registra en la Amazonía de Perú

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió la Amazonía de Perú, la mañana de este sábado, sin que hasta el momento se reporten daños o víctimas mortales.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento ocurrió a las 07:52 horas (tiempo local), a 51 kilómetros al norte de Esperanza, Purus, en el departamento de Ucayali, a una profundidad de 608 kilómetros.

IGP/CENSIS/RS 2021-0614

Fecha y Hora Local: 02/10/2021 07:52:34

Magnitud: 5.6

Profundidad: 608km

Latitud: -9.51

Longitud: -71.14

Referencia: 51 km al NO de Esperanza, Purus - Ucayali — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 2, 2021

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Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del país sudamericano confirmó la magnitud del sismo y pidió a la población conservar la calma, mientras las autoridades evalúan la situación.

. @Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.6 ocurrido a 51 km al NO de Esperanza, Purus - Ucayali pic.twitter.com/ZOIWuBERfF — COEN - INDECI (@COENPeru) October 2, 2021

El sismo sacudió la frontera entre Brasil y Perú, según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo, en la región de la Amazonía peruana de Ucayali, donde hay 18 pueblos indígenas que hablan alrededor de 14 lenguas originarias.

Hasta ahora, la Defensa Civil no ha reportado daños en infraestructura o muertes por el movimiento, ocurrido en una zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registran alrededor del 85% de los sismos de todo el mundo.

Último sismo en Perú dejó afectaciones en viviendas y cortes de energía eléctrica

El pasado 30 de julio se registró un sismo de magnitud 6.1 en el norte de Perú, a las 12:10 hora local, con epicentro a ocho kilómetros al este de Sullana, una ciudad de la región de Piura, detalló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento se sintió en territorio peruano y en algunas regiones de Ecuador, según medios internacionales. Luego de la emergencia, las autoridades reportaron daños en viviendas y templos religiosos, como la catedral de Piura.

La Catedral de Piura tras el sismo. pic.twitter.com/Ol66whHqiu — Mr. Warrior (@oscwarrior) July 30, 2021

Además, una mujer resultó herida durante el sismo, también hubo interrupciones en el servicio eléctrico en Sullana y en la ciudad de Piura.

El temblor que ocurrió la mañana de este 2 de octubre en la Amazonía peruana no dejó daños, ni fue percibido en Brasil, el país más cercano a la zona del epicentro.

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