Pelé y su última quimioterapia 2021, continúa tratamiento contra tumor

El exastro brasileño del fútbol Pelé anunció el jueves su última sesión de quimioterapia de este año para el tratamiento de un tumor de colon, e informó que permanecerá hospitalizado para una serie de exámenes.

Pelé, a través de Instagram:

He estado haciendo pequeñas sesiones de quimioterapia como parte de mi tratamiento. Hoy estoy haciendo la última sesión de 2021. Quería compartir este logro. Después de todo, cada pequeña victoria es motivo de celebración, ¿no creen?

Pelé agregó que aprovecharía la oportunidad para someterse a una serie de exámenes médicos, así que dijo, estaría unos días más en el hospital. Asimismo dijo estarse preparando para las fiestas de fin de año.

Última quimioterapia del año, Pelé continúa en tratamiento contra tumor

El miércoles, un boletín médico difundido por el hospital Albert Einstein dijo que Pelé, de 81 años, había sido hospitalizado para seguir el tratamiento del tumor.

El tumor de colon de Pelé, tres veces campeón del mundo con la selección brasileña en 1958, 1962 y 1970, fue detectado durante exámenes de rutina. En ese momento, el exjugador dijo que se sometería a tratamiento y quimioterapia.

Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, fue intervenido quirúrgicamente para extirpar el tumor en septiembre y fue dado de alta del hospital a finales del mismo mes.

Ha sufrido una serie de problemas de salud en la última década, especialmente en la cadera, que lo llevaron a ser operado, y no puede caminar sin ayuda.

Durante su internación en septiembre, Pelé debió pasar unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Videos publicados por él y sus hijas en Instagram lo mostraron cantando, jugando a las cartas, haciendo fisioterapia y sonriendo para las cámaras.

