VIDEO: ¡Se calentaron los ánimos! PRI y MC protagonizan pelea en Cámara de Diputados por el agua de Jalisco

Lo que comenzó como un reclamo por la crisis del agua en Jalisco terminó en una escena de gritos, empujones y hasta agua aparentemente sucia sobre el logotipo de Movimiento Ciudadano (MC).

La Cámara de Diputados volvió a ser escenario de un enfrentamiento político, ahora con el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional emecista Jorge Álvarez Máynez como protagonistas.

El altercado ocurrió cuando Álvarez Máynez se dirigía a las oficinas de su partido en San Lázaro. En el camino, Gutiérrez Mancilla lo increpó y lo acusó de ser responsable de las muertes que, según sus señalamientos, están relacionadas con la crisis sanitaria por la mala calidad del agua en Jalisco.

“Por tu culpa está muriendo la gente de Jalisco”, gritó el legislador del PRI, quien también llamó “asesinos” a los emecistas y exigió al dirigente naranja que se detuviera a responderle.

Se desato una gresca en @Mx_Diputados entre priistas y emecistas Todo sucedió cuando el líder nacional de @MovCiudadanoMX, Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez), se dirigía a las oficinas de su grupo a su grupo parlamentario en San Lázaro y fue increpado por el legislador del @PRI_Nacional, Carlos Gutiérrez Mancilla, quien lo acusó de asesino. Hubo intercambio de empujones por varios minutos. Vía @maxi_pelaezp https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Gritos, empujones y una valla humana para evitar el choque

Lejos de convertirse en un intercambio de argumentos en los pasillos legislativos, la discusión subió de tono durante varios minutos. Mientras el priista insistía en confrontar a Álvarez Máynez, los diputados de MC Juan Ignacio Zavala y Gibrán Ramírez se colocaron frente a él para impedir que se acercara al dirigente de su partido.

Álvarez Máynez optó por alejarse y dirigirse al elevador, mientras su adversario continuaba lanzando acusaciones a gritos. Como el ascensor no subía, el reclamo siguió en medio de los insultos y la tensión entre integrantes de ambas fuerzas políticas.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Gutiérrez Mancilla y su compañera de partido, Xitlali Ceja, subieron a las oficinas del grupo parlamentario de MC, ubicadas en el edificio F de la Cámara de Diputados.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente. Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. https://t.co/Mljt7ryaEC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026

El agua sucia llegó hasta el logo de Movimiento Ciudadano

El momento más llamativo ocurrió cuando Gutiérrez Mancilla arrojó dos recipientes con agua aparentemente sucia sobre el escudo de Movimiento Ciudadano, como parte de su protesta por la situación que enfrentan habitantes de Jalisco.

El priista justificó su actuación con el argumento de que lo hacía “por la gente de Jalisco”. Así, el reclamo por el agua terminó convertido en una acción contra los símbolos del partido naranja, que gobierna la entidad.

La escena llevó hasta las oficinas legislativas una crisis que ha provocado protestas ciudadanas por la calidad del agua y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

Después del altercado, Jorge Álvarez Máynez reaccionó en redes sociales y cuestionó la utilidad de las acciones del priista para resolver el problema.

“¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua?”, escribió el dirigente de MC, quien calificó la agresión a las oficinas de su partido como una burla frente a la situación que vive la población.