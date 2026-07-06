“El Niño” se podría fortalecer entre julio y septiembre con sequías extremas y lluvias en estas regiones del planeta

El fenómeno de “El Niño” avanza con gran rapidez, por lo que expertos advierten que entre julio y septiembre de 2026, el evento podría evolucionar a un “episodio fuerte”, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las condiciones que presenta el sistema ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) favorecen un fortalecimiento acelerado, aumentando el riesgo de olas de calor, sequías, lluvias e inundaciones en distintas regiones del planeta.

¿”El Niño” podría evolucionar a un “Super El Niño”?

De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Clima Estacional, los modelos climáticos coinciden en que las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial central y oriental seguirán en aumento.

Esto significa que sus efectos podrían resentirse hasta 2027, pero no se descarta que el episodio fuerte, coloquialmente llamado “Super El Niño” evolucione entre los meses de julio, agosto y septiembre, provocando fenómenos meteorológicos extremos tanto en tierra como en los océanos.

Cabe decir que el sistema ENSO se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, lo que modifica los patrones de lluvia y temperatura en numerosos países.

Riesgos de que “El Niño” evolucione a “Super El Niño”

El reporte advierte que durante el segundo semestre de 2026 aumentarán las probabilidades de eventos climáticos más fuertes, dependiendo de cada región del planeta. Entre ellos se esperan:



Mayor riesgo de olas de calor prolongadas.

Incremento de sequías en diversas regiones.

Lluvias intensas a torrenciales.

Cambios en los patrones de lluvia, especialmente en temporada de huracanes.

Al respecto, la OMM recuerda que los efectos no serán iguales en todos los países. La intensidad dependerá de factores como la duración del fenómeno, la época del año y su interacción con otros sistemas climáticos, como el Dipolo del Océano Índico.

¿Qué regiones tendrán más lluvias y cuáles enfrentarán sequía?

Los efectos de “Super El Niño” podrían prolongarse hasta 2027 y golpear con fuerza a México mediante sequías prolongadas y una temporada de huracanes activa, dependiendo de la región.

Mientras que, este panorama será muy distinto al que se espera en el continente europeo

Se esperan lluvias superiores al promedio en:



El Pacífico ecuatorial central y oriental.

Países cercanos al Golfo de Guinea, en África occidental.

Algunas zonas del suroeste de Estados Unidos.

Parte del sur de Europa, aunque con menor nivel de certeza.

En contraste, se esperan lluvias por debajo de lo normal:



Gran parte de Australia.

Regiones del subcontinente indio.

Sectores del océano Índico tropical.

Centroamérica.

El Caribe.

Noroeste de Sudamérica.

Temperaturas por encima del promedio por “El Niño”

Además de las alteraciones en las lluvias, la OMM prevé que prácticamente todas las zonas habitadas del mundo, ubicadas entre los 60 grados de latitud norte y sur, registren temperaturas superiores al promedio histórico.

Sobre los océanos también se espera un calentamiento generalizado, especialmente en el Pacífico ecuatorial, donde la probabilidad de temperaturas marinas superiores a lo normal supera el 80%.

