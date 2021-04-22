Peligros del cruce ilegal de inmigrantes por la frontera sur de EU

En el Cruce ilegal de inmigrantes, si bien son muchos los procedentes de países latinoamericanos que se entregan a las autoridades fronterizas de Estados Unidos, otros eligen evadir a toda costa a los agentes de la patrulla fronteriza. Por ello es que súbitamente se ven inmersos en rutas que en ocasiones ponene en riesgo sus vidas.

En entrevista con Celia Mendoza de la Voz de Amércia, Mike Vickers, un veterinario y propietario de un territorio fronterizo en Falfurrias, Texas, comentó las duras escenas de las que ha sido testigo desde haca muchos años.

Mike Vickers, residente de Falfurrias, TX:

"Hasta ahora, aquí en el condado de Brooks según el conteo de hace un par de semanas, se registraron 14 cadáveres".

En Fotos: los peligros del cruce ilegal de inmigrantes por la frontera sur | Voice of America - Spanish. El Veterinario #MikeVickers compartió con ⁦@VozdeAmerica⁩ lo que sucede en su rancho. Una ruta mortal para muchos inmigrantes 👇 https://t.co/eaYLVNrTTD — CELIA MENDOZA (@CELIAMENDOZA25) April 22, 2021

Habló sobre los restos de hombres y mujeres inmigrantes que perdieron la vida en busca del "sueño americano". Aquellos que perdieron la batalla mientras intentaban evadir a las autoridades en su paso por Falfurrias, donde se encuentra el rancho del serñor Vickers.

Mike Vickers, residente de Falfurrias, TX:

"Por cada cuerpo que encontramos allí, probablemente son cinco veces más los que no encontramos. Este es un terreno muy duro, es un desierto aquí, hay mucha maleza, hay mucha distancia entre las casas y los ranchos. Esa es una de las razones que hace que esta área sea una zona de contrabando tan lucrativa porque hay muy pocas personas viviendo en estas propiedades y es muy fácil esconderse y no ser visto por nadie."

Una travesía que en ocasiones se convierte en tragedia

Para la mayoría de los que intentan evadir a las autoridades migratorias, su travesía se puede convertir en una auténtica tragedia. Ejemplo de ello son las dos cruces que representan a dos de los inmigrantes que perdieron la vida después de un accidente que registró al norte de la garita inmigratoria en Falfurrias, después que las autoridades intentaran parar el vehículo en el que ellos viajaban.

Cruce ilegal de inmigrantes|VOA

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Mike Vickers, residente de Falfurrias, TX:

"Estamos viendo un aumento significativo en toda esta propiedad privada, porque son las personas que no se pueden entregar se vuelve más peligroso para todos en las regiones fronterizas, para quienes viven en propiedades privadas en las áreas rurales a lo largo de la frontera. Esta gente es mucho más conflictiva y peligrosa y muchos de ellos son criminales, por lo que este es el tipo de personas con las que nos encontramos ahora como resultado de esta avalancha de personas que cruzan la frontera sur".

Mike Vickers, un testigo cotidiano de las pérdidas humanas y de la crueldad con la que se manejan los traficantes de personas.