El Ingenuity de la NASA efectuó su segundo vuelo en Marte

El helicóptero robot en miniatura Ingenuity de la NASA, que hizo historia el pasado lunes, cuando se elevó poco más de 10 pies, unos 3 metros en la atmósfera marciana durante casi 40 segundos, efectuó su segundo despegue y aterrizaje exitoso en el "planeta rojo".

Segundo vuelo controlado de una aeronave en otro planeta

Este jueves, el Ingenuity se elevó alrededor de 6 pies (1.8 metros) de altura, según un comunicado de la NASA, y permaneció en el aire durante cerca de 52 segundos, además de que también efectuó una inclinación lateral.

Getting comfy with my cameras and bringing my subject into sharp focus. Of course, getting the shot is always easier when your subject nails their mark. Here are zoomed-in views of the #MarsHelicopter's takeoff and landing on flight #1. Getting set up for flight #2. pic.twitter.com/2lR0sU5hOO — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 22, 2021

Funcionarios de la agencia espacial de los Estados Unidos han calificado el vuelo del helicóptero de 4 libras de peso, (1.8 kilogramos) como un logro que ayudaría a allanar el camino para un nuevo modo de exploración aérea en Marte y hasta en otros destinos del sistema solar, como Venus y Titán, la luna de Saturno.

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El vuelo debut del Ingenuity, artefacto que se asemeja a una gran caja de pañuelos pero con cuatro patas y una sombrilla de doble rotor, fue documentado en video a color por cámaras que fueron instaladas a bordo del vehículo científico Perseverance, que desde hace ya dos meses, llevó al helicóptero al "Planeta Rojo".

Ingenuity vuelo

La NASA comparó el logro con el primer vuelo controlado de los hermanos Wright, aquel vuelo que lograron con su avión a motor cerca de Kitty Hawk en Carolina del Norte, en diciembre del año de 1903. Se trató de un despegue y aterrizaje que cubrió solo 120 pies (unos 37 metros), en tan solo 12 segundos.

Today I witnessed history. Now you can too. You’re watching video of the #MarsHelicopter’s first flight – a true “Wright brothers” moment.



Watch it all unfold:

✅ Spin-up

✅ Takeoff

✅ Hover

✅ Turn

✅ Landing



Read more: https://t.co/FIsf5RfHGj pic.twitter.com/hucsBY2RDE — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Mars 2020

"Mars 2020" es una misión espacial del Programa de Exploración de Marte estadunidense efectuado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, "NASA" por su siglas en inglés, con destino al "planeta rojo".

El lanzamiento del Perseverance se realizó el 30 de julio de 2020, y su "amartizaje" se efectuó el pasado 18 de febrero de 2021.