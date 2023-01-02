¿Cuándo es el pago de la pensión del Bienestar de enero de 2023?

La Secretaría del Bienestar dio a conocer este lunes 2 de enero el calendario sobre cuándo se realizará el pago de la pensión del Bienestar para adultos mayores este mes de enero de 2023.

En la mañanera del 2 de enero, Ariadna Montiel, titular de la secretaría del Bienestar, informó que ya suman 1 millones 56 mil 534 adultos mayores beneficiarios, 10 millones 537 mil 181 de los que había y 519 mil 353 que son derechohabientes nuevos de la pensión del Bienestar.

La inversión para este 2023 para este programa social dirigido a personas adultas mayores es de 339 mil 341 millones de pesos, de acuerdo con Ariadna Montiel.

Qué días serán los pagos de la pensión del Bienestar

Para las personas que tienen una sucursal bancaria del Banco del Bienestar cercana estas son las fechas en que se hará el pago de la pensión del Bienestar a adultos mayores.

Letra Primer Apellido Día de depósito

ABC Miércoles 4 de enero

DEFGH Jueves 5 de enero

IJKLM Viernes 6 de enero

NÑOPQR Lunes 9 de enero

STUVWXYZ Martes 10 de enero

❤AVISO ADULTOS MAYORES❤

Derechohabiente de la #PensiónAdultoMayor, la dispersión bancaria del bimestre ENERO-FEBRERO que a partir de este año es de 4,800pesos, se realizará entre el 04 y 10 de enero, de acuerdo a letra de tu primer apellido. Aquí calendario 👇🏼#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/pjEDgWXo4h — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 2, 2023

Para las personas adultas mayores que se ubican en comunidades en donde no hay una sucursal bancaria cercana, se indicó en qué fechas se hará el pago de la pensión del Bienestar de este mes de enero, que será del 9 de enero al 5 de febrero de 2023.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 📢#PensionAdultoMayor 👵🏾👴🏾💳



Consulta aquí con tu CURP fecha y lugar para recogerla: https://t.co/Q4DgW0GjcK pic.twitter.com/QcNTL01jEQ — Bienestar (@bienestarmx) December 24, 2022

¿De cuánto es el pago de la pensión del Bienestar?

A partir de este mes de enero de 2023 se presentó un aumento en el monto que se deposita a los adultos mayores beneficiarios de la pensión del Bienestar.

De acuerdo con la dependencia, lo que recibirán los beneficiarios de la pensión del Bienestar recibirán de forma mensual más de 4 mil 800 pesos.

El aumento que se presentó para este 2023 es del 25%, por lo que el monto mensual pasó de 3 mil 850 pesos a 4 mil 812.50 pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó este aumento en favor de la población como las personas adultas mayores.

