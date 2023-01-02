¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 2 de enero

Este 2 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron los precios de los combustibles y la dispersión de las pensiones de la beca del Bienestar; este es el resumen de la conferencia.

Gabinete de seguridad dará conferencia por situación en Chihuahua

El presidente López Obrador informó que a las 11:00 horas el gabinete de seguridad se reunirá en Palacio Nacional para abordar el motin en el penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 14 muertos y 24 reos fugados.



Profeco reporta precios de combustibles

Personal de la Profeco dio a conocer en la mañanera de AMLO los precios de los combustibles durante la semana pasada.

Regular: $21.98 pesos

Premium: $24.11 pesos

Diésel: $23.62 pesos

Dispersión de pagos de pensiones del Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la secretaría del Bienestar, dio a conocer en la mañanera de AMLO el calendario de dispersión de los pagos de las pensiones del Bienestar para personas adultas mayores.

Detalló que son 10 millones 537 mil 181 beneficiarios, hay 519 mil 353 derechohabientes nuevos, que suman 11 millones 56 mil 534 beneficiarios totales. Para este 2023 se dio a conocer que las pensiones tendrán una inversión de 339 mil 341 millones de pesos, de enero a febrero de este año se espera una inversión socoal de 52 mil 589 millones de pesos.

También se dio a conocer que del 9 de enero al 5 de febrero se realizará el operativo del pago para personas que se encuentras en comunidades en donde no hay instituciones bancarias y sucursales del Banco del Bienestar.



AMLO celebra resolución en caso de tamalero atropellado

El Presidente reconoció que el gobierno del Estado de México revisó de nuevo el caso de Jorge Claudio, un vendedor de tamales, atropellado el pasado 24 de diciembre en Cuautitlán Izcalli.

Destacó que tras acusaciones de influyentismo en el caso, se demostró que ni a nivel federal ni local se admiten estos actos.

"Hemos llegado a la conclusión de que no se permite el influyentismo en gobiernos estatales", expresó López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció a la @FiscaliaEdomex por volver a detener a Ken Omar “N”, sujeto que atropelló y mató a Jorge Claudio, vendedor de tamales, el pasado 24 de diciembre en Cuautitlán Izcalli. pic.twitter.com/GDWNmB2ONl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

AMLO prevé consolidación económica de México durante 2023

El Presidente dijo que para este año espera que la economía del país se vaya consolidando y que se mantengan los equilibrios macroeconómicos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que el 2023 será una buen año de recuperación económica pic.twitter.com/76ypZbPvSa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

AMLO dice que Lula desea visitar México



El mandatario celebró la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, pues aseguró que a pesar de las adversidades volvió a la Presidencia de este país y que a Beatriz Gutiérrez Müller le expresó sus deseos de regresar a México.

"Que tiene mucho deseo de estar en nuestro país y que ella le transmitió que siempre va a ser bienvenido, el pueblo de Brasil y el México son pueblos hermanos, somos hermanos, además ahora, con muchas coincidencias porque ese gobierno va a luchar por la igualdad y por la justicia", indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ elogió lo que será la presidencia de @LulaOficial y adelantó que quiere visitar nuestro país pic.twitter.com/wElOyeLcDb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

AMLO asegura que no ha intervenido en SCJN



El presidente López Obrador aseguró que se ha mantenido al margen de la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque consideró que el Poder Judicial se encuentra secuestrado por el conservadurismo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que no se ha metido en el proceso para renovar la presidencia de la @SCJN y que ministros que propuso no tienen relación con él pic.twitter.com/Xgozq8VGQ8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

"Podría decir, con honrosas excepciones, que el Poder Judicial está secuestrado, va a ser labor hacia adelante liberar del Poder Judicial que jueces, magistrados, que ministros, internalicen lo que es la justicia... Sí hace falta una renovación profunda, nosotros no lo hicimos porque teníamos que optar entre inconvenientes, eso es la política", indicó.

#EnLaMañanera | A horas de la renovación de la Presidencia de la @SCJN, el presidente @lopezobrador_ dio su punto de vista sobre ese poder pic.twitter.com/9Itdwdkfyp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

AMLO defiende importancia de la mañanera



El Presidente no quiso recomendar a quien lo suceda en 2024 sobre la necesidad de dar continuidad de las mañaneras, pues consideró que depende del estilo de quien gobierno, aunque sí recomendó mantener la comunicación con la ciudadanía, ya que eso fue importante para que llegara a la Presidencia en 2018.

"Recomendaría desde ahora que se tenga comunicación con la gente, lo más abierto posible y de manera directa porque si no, el gobernante queda atrapado por los medios de información, lo cercan y hay que brincar el cerco, hay que estar informando a la gente de manera directa", aseguró.