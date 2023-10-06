¿Puedo perder la pensión por viudez del IMSS si me vuelvo a casar?

Volverse a enamorar luego de la pérdida de una pareja es completamente normal; sin embargo, una pregunta y miedo puede surgir al empezar otra relación, se puede perder la pensión por viudez del IMSS .

La pregunta llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que negar la pensión por viudez a una persona que rehace su vida y se vuelve a casar o decide vivir en concubinato es inconstitucional.

¿Qué pasa con mi pensión del IMSS por viudez si me caso otra vez?

Lo que dice la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es que una vez que la viuda o el viudo comienzan una nueva unión, la pensión por viudez solo se depositaba durante 6 meses más.

La SCJN explicó que “condicionar la pensión a un estado civil es injustificado”, pues todos los ciudadanos tienen derecho a formar una nueva familia.

Razones por las que se puede perder la pensión por viudez del IMSS

Además, consideraron que dicha pensión no es una concesión gratuita, es un derecho que el trabajador construyó con sus aportaciones en vida, para garantizar el bienestar de sus seres queridos después de su fallecimiento.

Negar la pensión cuando una persona se vuelve a unir en matrimonio contradice los principios de igualdad, derechos a la familia y la seguridad social, concluyó la SCJN, por lo que las personas no pueden perder este derecho.

¿Cuánto da el IMSS de pensión por viudez?

La Ley del IMSS indica que una persona viuda debe recibir el 90% de lo que su esposo o esposa recibía por su pensión por vejez. Asimismo, la Ley también protege a los menores de 16 años, pues estos recibirán el 20% de lo que su mamá o papá recibían.

Viudos podrán recibir pensión por viudez hasta con un día de casados

Otra determinación que tomó la SCJN en beneficio de los pensionados es que el tiempo mínimo para recibir este derecho ya no es de 6 meses; ahora los viudos y viudas podrán recibir esta pensión desde el día uno.

La decisión fue tomada a partir del caso de Alma, una mujer que perdió a su esposo a los 12 días de casada, por lo que el IMSS le negó la pensión por viudez.