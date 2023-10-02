Estos son los adultos mayores que dejarán de recibir la Pensión Bienestar en 2023

Cada bimestre, millones de adultos mayores reciben la Pensión Bienestar 2023, este programa ayuda a las personas de la tercera edad a tener una mejor calidad de vida.

Los beneficiarios pueden acceder a dicha pensión gracias a la Tarjeta del Bienestar; sin embargo, momentáneamente dicho pago se suspenderá para algunos abuelitos, por eso te contamos el motivo.

¿A qué adultos mayores se les suspenderán los depósitos de la Pensión Bienestar?

La Pensión será suspendida momentáneamente a todos los adultos mayores que en su momento no cambiaron su tarjeta de un banco comercial para recibir el depósito. Recordemos que la Secretaría del Bienestar insistió meses atrás que el cambio era necesario para homologar la entrega de esta ayuda, por lo que todos debían solicitar la Tarjeta del Bienestar.

La fecha límite para hacerlo era el 31 de agosto, hace poco más de un mes, por lo que los adultos mayores que no lo hicieron no podrán disponer del último depósito de forma momentánea.

¿Cómo cambiar la tarjeta de la Pensión del Bienestar para conservar los depósitos?

Antes de entrar en pánico hay que aclarar que si el trámite no se realizó en tiempo y forma, no significa que jamás se podrá obtener la Pensión del Bienestar de nuevo, de hecho, esta suspensión es momentánea en lo que se solicita la Tarjeta, según aclaran las autoridades.

Para cambiar la tarjeta de la Pensión deben presentar los siguientes documentos en los módulos autorizados:



INE o identificación oficial.

​CURP del la persona beneficiada.

Presentar el acta de nacimiento del adulto mayor.

​Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Si aplica se debe presentar un certificado de discapacidad.

Dejar un número de contacto.

Una vez que se presenten dichos documentos, el depósito “caerá” a la nueva tarjeta.

¿Qué pasará con el dinero que no se deposite a los adultos mayores?

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que se está trabajando para que el dinero que se quedó en las cuentas de otros bancos de las personas que no realizaron el cambio a tiempo se recupere y se entregue a los adultos mayores.