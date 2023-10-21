¿No te alcanza para jubilarte? Así puedes solicitar la pensión mínima garantizada del IMSS

La pensión mínima garantizada del IMSS es una modalidad de retiro al que tienen derecho los trabajadores cuando no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la contratación de una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure una jubilación digna.

Se trata de una modalidad de pensión concedida por el Gobierno Federal cuando el saldo de la cuenta individual del trabajador o trabajadora afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es suficiente para su retiro, ¿te interesa solicitarla? Te decimos todo lo que debes saber sobre esta modalidad.

¿Qué significa la pensión mínima garantizada?

El monto mensual de la pensión mínima garantizada del IMSS es equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México. La cifra se actualiza con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Inegi, por lo que cada año es diferente para garantizar el bienestar de los trabajadores.

En 2023, el monto mensual fijado para el apoyo, con base al salario mínimo vigente, es de 6 mil 223 pesos mensuales, mientras que en las zonas fronterizas es de 7 mil 003 pesos.

Requisitos para solicitar la pensión mínima garantizada del IMSS

La pensión puede solicitarse siempre y cuando se cumplan con los requisitos de edad, así como tiempo de cotización requeridos por el IMSS, los cuales son los siguientes:



Tener de 60 a 64 años en caso de pensión por cesantía o 65 años en caso de pensión por vejez.

60 a 64 años en caso de pensión por cesantía o 65 años en caso de pensión por vejez. Contar con un mínimo de 800 semanas cotizadas en el IMSS este 2023.

este 2023. Tener el expediente de Identificación de Trabajador actualizad, el cual se genera en su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore)

Mantener saldo en tu Cuenta Afore.

Si reúnes todos los requisitos, el siguiente paso será acudir a la Subdelegación del IMSS correspondiente, donde deberás presentar tu solicitud de pensión y esperar su resolución. Una vez aprobado el apoyo, tendrás que acudir al Afore para que se inicie con el pago de la pensión.

¡Tómalo en cuenta! El pago de la pensión garantizada será suspendido cuando el beneficiario haya reingresado a un trabajo sujeto al régimen obligatorio de las leyes del ISSSTE