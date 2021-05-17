Hoy es el último día para apreciar a Mercurio a simple vista

Aunque de menor tamaño, Mercurio es el planeta del sistema solar más cercano al sol por lo que no está tan cercano a la Tierra sin embargo en los últimos cinco días ha podido apreciar a Mercurio a simple vista.

Expertos en astronomía señalan que Mercurio, es uno de los planetas menos visibles y más misteriosos del sistema solar, por ello es que este fenómeno llama la atención de los amantes a la astronomía y la observación del espacio.

Para poder observar a Mercurio, se tiene que estar muy pendiente de las horas del día, debido a que solo puede ser apreciado durante la puesta de sol y no será visible con la oscuridad de la noche.

El primer avistamiento ocurrió el pasado 13 de mayo y el fenómeno podrá apreciarse hasta el día de hoy 17 de mayo.

Mercurio

Mercurio es el planeta del sistema solar más próximo al Sol y el más pequeño. Forma parte de los denominados planetas interiores o terrestres, además de que carece de satélites naturales al igual que el planeta Venus.

Mercurio planeta caracteristicas

Mercurio es uno de los cuatro planetas rocosos o sólidos; es decir que tiene un cuerpo rocoso como la Tierra. Este planeta es el más pequeño de los cuatro, con un diámetro de 4879 kilómetros en el ecuador. Mercurio está formado aproximadamente por un 70 por ciento de elementos metálicos y un 30 por ciento de silicatos.

¿Cómo apreciar a Mercurio a simple vista?

-Mirar hacia el oeste poco después de la puesta del sol.

-Fijar la mirada en la Luna.

-Mercurio pasará justo por encima de la Luna creciente.

-Evite la zonas contaminadas e iluminadas.

-Los mejor lugares para ver será desde las playas, descampados y hasta las azoteas.

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Si eres aficionad@ a la astronomía esta semana podrás disfrutar viendo el planeta Mercurio en el cielo. De hecho, entre el 13 y 17 de mayo, cuando alcanzará su máxima elongación este, podrás disfrutar de él. pic.twitter.com/PG109VQ9FS — Mar Gómez (@MarGomezH) May 11, 2021

¿Qué características tiene mercurio por estar tan cerca del Sol?

Mercurio es el planeta inmediatamente más cercano al Sol y es también el más pequeño de todos los 8 grandes planetas; adquirió esta categoría después de la reclasificación de Plutón como un planeta enano. Su distancia al Sol es de 58 millones de kilómetros. Tiene una órbita muy inclinada y muy elíptica.