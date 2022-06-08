Tren choca y se descarrila en Irán; hay 22 muertos y 86 heridos

Un tren que transportaba 383 pasajeros chocó contra una excavadora, lo que ocasionó que cinco de sus vagones se descarrilaran. Debido al accidente hay al menos 22 personas muertas y 87 heridas en Irán.

Las autoridades de Irán informaron que el tren de pasajeros se dirigía a la ciudad de Yazd cuando chocó contra una excavadora y cinco vagones salieron de la vía durante la madrugada cerca de Tabas, la ciudad de donde partió.

Una televisora estatal informó que cinco de los 11 vagones del tren volcaron en el accidente, por lo que equipos de rescate, ambulancias y helicópteros arribaron al lugar para atender a los heridos.

Jafar Miadfar, jefe de la Organización Nacional de Emergencias Médicas de Irán, dijo en la televisión que hasta ahora se habían identificado 18 de los pasajeros muertos. Todos los heridos, excepto seis, habían sido dados de alta del hospital, agregó.

En algunas imágenes que circulan en redes sociales se pudieron ver los vagones a un costado de la vía, mientras los rescatistas intentaban sacar a los pasajeros que se encontraban atrapados dentro del tren.

🔴 #ULTIMAHORA | Accidente de tren en Irán deja al menos 10 muertos y más de 50 heridos. Los hechos ocurrieron entre las ciudades de Mashhad y Yazd. A bordo se encontraban 348 pasajeros.



📷 Rokna pic.twitter.com/Lc7aFoOHnO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2022

Investigan causas de choque de tren en Irán

Las autoridades de Irán informaron que se iniciará una investigación sobre el accidente, para conocer las causas del choque y posterior descarrilamiento de cinco vagones, que dejó un saldo de 22 muertos y 86 heridos, aunque un funcionario precisó que podría deberse a obras de reparación en el lugar.

Ebrahim Raisi, presidente de Irán, envió sus condolencias a las familias de las personas que murieron en el accidente del tren, así como a los lesionados y reiteró que se abrirá una investigación.

El peor desastre ferroviario registrado en Irán ocurrió en 2004, cuando un tren cargado con gasolina, fertilizante, azufre y algodón se estrelló cerca de la ciudad de Neyshabur, lo que provocó la muerte de 320 personas y dejó 460 heridos, además de daños en cinco aldeas. Otro choque de tren en 2016, dejó al menos 43 fallecidos y cerca de cien heridos.

