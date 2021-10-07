El novelista tanzano Abdulrazak Gurnah fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2021 por su "penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes”, anunció la Academia sueca.

Es un novelista tanzano que escribe en inglés y vive en Reino Unido, la más famosa de sus novelas es "Paradise" que escribió en 1994, preseleccionada tanto para el Booker como para el Whitbread Prize. Le sigue "Desertion" (2005) y "By the Sea" (2001), que fue seleccionada para el Booker y preseleccionada para Los Angeles Times. Premio Libro.

"El #NobelPrize en Literatura se otorga al novelista Abdulrazak Gurnah “por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes”, informó la Academia.

Es el quinto africano que es reconocido con el Nobel de Literatura 2021 desde 1901, después de Wole Soyinka (1986), Naguib Mahfouz (1988), Nadine Gordimer (1991) y John Maxwell Coetzee (2003).

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

¿Quién es Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura 2021?

Nació en 1948 en la isla de Zanzíbar, frente a la costa de África Oriental, viajó a Gran Bretaña en 1968 para continuar con sus estdios. En 1980 ingresó a la universidad Bayero Kano, en Nigeria. Luego, se trasladó a la universidad de Kent, donde obtuvo su doctorado en 1982.

Actualmente es profesor y director de los estudios de grado en el departamento de inglés. Sus investigaciones se centran en el postcolonialismo, así como el colonialismo especialmente relacionado con África, el Caribe y la India.

La Academia sueca designó el Nobel de Literatura 2021 al tanzano por su "dedicación a la verdad y a que su aversión a la simplificación son sorprendentes. Sus novelas se apartan de las descripciones estereotipadas y abren nuestra mirada a un África oriental culturalmente diversificada y desconocida para muchos en otras partes del mundo".

#NobelPrize laureate Abdulrazak Gurnah’s dedication to truth and his aversion to simplification are striking. His novels recoil from stereotypical descriptions and open our gaze to a culturally diversified East Africa unfamiliar to many in other parts of the world. pic.twitter.com/FVmk5cvomI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Los integrantes del jurado señalaron que en el universo literario de Abdulrazak Gurnah todo está cambiando: recuerdos, nombres, identidades y que existe una exploración interminable impulsada por la pasión intelectual está presente en todos sus libros. Además de que es igualmente prominente en su más reciente trabajo, "Afterlives" (2020), como cuando comenzó a escribir como un refugiado de 21 años.

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