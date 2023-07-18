¡Mejores amigos! Así le salvó la vida la perrita Bella al náufrago australiano

En los últimos días se dio a conocer la historia de un náufrago australiano identificado como Tim Shaddock que sobrevivió tres meses en el Océano Pacífico en compañía de su perra Bella; la historia tomó fuerza por la hazaña que significó, pues buscaba llegar a la Polinesia Francesa tras salir de La Paz, Baja California.

La forma en que sobrevivió el náufrago australiano ha sido estudiada por algunos especialistas en supervivencia, uno de ellos consideró que el lograr salvaguardar su vida se dio por diversos factores, una de ellas la presencia de su perrita, pero ¿cómo le ayudó en la inmensidad del mar?

¿Qué pasó con el náufrago australiano que quedó varado en el océano pacífico?

Las autoridades marítimas indicaron que Timothy Lyndasay Shaddock se encontraba en situación grave junto a la canina Bella, esto luego de quedar varado en su barco “Aloha Toa”, tras tres meses una cadena de barcos de la compañía Grupomar los encontró a más de 1 kilómetro de las costas, rápidamente les ofrecieron comida e hidratación para posteriormente trasladarlos con los servicios de emergencia.

Este martes, el náufrago australiano llegó en compañía de su perrita al puerto de Manzanillo en México, el traslado lo hizo el capitán Oscar Meza Oregón, quien aplaudió la labor y valentía del hombre, pues contó que sobrevivió con ingesta de pescado crudo y agua de lluvia.

¿Por qué la perrita Bella le salvó la vida al náufrago rescatado por buque mexicano?

Los especialistas señalan que el simple hecho de sobrevivir en el Océano Pacífico significa un milagro; sin embargo, consideran que tras tres meses varado encontró una motivación extra en su perrita Bella, pues tiene mantenía una mentalidad positiva para que su compañía logrará sobrevivir,

El náufrago se enfrentó a situaciones complicadas, desde noches oscuras hasta temperaturas muy frías, por ello, buscó cuidar la integridad de Bella, actualmente se encuentra sana y salva, así lo indicaron los veterinarios que atendieron a la canina en las recientes horas.

Finalmente, distintas ONG aseguran que la compañía de un canino ayuda al estado de ánimo, entre los beneficios que se obtienen es reducir el estrés, incrementar la autoestima e impulsar el bienestar emocional, por esto se entiende que Bella ayudó en gran medida a Tim Shaddock de 54 años.