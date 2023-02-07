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Aeronave despega del AIFA con ayuda humanitaria para Turquía y Siria

Personal de la Sedena, Semar, Cruz Roja y Protección Civil salieron desde el AIFA en una aeronave con ayuda para Turquía y Siria; se prevé lleguen en 20 horas.

Despega desde el AIFA aeronave con ayuda humanitaria para Turquía
|Twitter @m_ebrard

Escrito por: Azteca Noticias

La mañana de este martes, despegó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) una aeronave que transporta ayuda humanitaria para Turquía, uno de los países afectados por el terremoto de magnitud de 7.8, al igual que Siria.

El canciller Marcelo Ebrard indicó en redes sociales que en la aeronave viaja personal de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Cruz Roja Mexicana, de Protección Civil y de la Secretaría de Relación Exteriores (SRE).

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, indicó durante la mañanera de AMLO que la aeronave arribará a la ciudad de Adana, Turquía, en aproximadamente menos 20 horas.

Expertos mexicanos llevan ayuda humanitaria y experiencia para apoyar a Turquía y a Siria, ambos países afectados por el terremoto, que ha dejado más de 2 mil víctimas y más de 6 mil edificaciones derrumbadas.

¿Quiénes darán ayuda humanitaria a Turquía y Siria?

En la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana viajan 93 elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, 37 de la Marina, 15 de la Cruz Roja y cinco de Relaciones Exteriores, de acuerdo con Cresencio Sandoval.

Dentro de los integrantes de la Cruz Roja Mexicana se encuentran binomios caninos que ayudarán al rescate de víctimas del terremoto en Siria y Turquía.

La Cruz Roja Mexicana dio a conocer que los canes que apoyarán a labores de rescate, como parte de la ayuda humanitaria de México, son Balam, Orly, July y Rex. Aunque en total son 16 los que apoyarán en la zona de desastre, de acuerdo con información de la Cancillería.

México es uno de los países que envía ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto en Turquía y en Siria. España, Israel, Italia, Bulgaria, Países Bajos, Polonia y Bulgaria también envían equipos de rescate para apoyar en las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes y desaparecidos.

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