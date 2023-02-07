Aeronave despega del AIFA con ayuda humanitaria para Turquía y Siria

La mañana de este martes, despegó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) una aeronave que transporta ayuda humanitaria para Turquía, uno de los países afectados por el terremoto de magnitud de 7.8, al igual que Siria.

El canciller Marcelo Ebrard indicó en redes sociales que en la aeronave viaja personal de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Cruz Roja Mexicana, de Protección Civil y de la Secretaría de Relación Exteriores (SRE).

Despegue desde el AIFA de la nave transportando ayuda de México hacia Turquía, la operación está a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, a bordo personal de SEDENA,SEMAR,Cruz Roja Mexicana,Protección Civil y SRE . pic.twitter.com/Z86V2m29MJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, indicó durante la mañanera de AMLO que la aeronave arribará a la ciudad de Adana, Turquía, en aproximadamente menos 20 horas.

Expertos mexicanos llevan ayuda humanitaria y experiencia para apoyar a Turquía y a Siria, ambos países afectados por el terremoto, que ha dejado más de 2 mil víctimas y más de 6 mil edificaciones derrumbadas.

#EnLaMañanera | En 20 horas llegará el equipo de rescate mexicano a #Turquía así lo informó el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval pic.twitter.com/q8Kp5zUQw4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2023

¿Quiénes darán ayuda humanitaria a Turquía y Siria?

En la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana viajan 93 elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, 37 de la Marina, 15 de la Cruz Roja y cinco de Relaciones Exteriores, de acuerdo con Cresencio Sandoval.

Dentro de los integrantes de la Cruz Roja Mexicana se encuentran binomios caninos que ayudarán al rescate de víctimas del terremoto en Siria y Turquía.

La Cruz Roja Mexicana dio a conocer que los canes que apoyarán a labores de rescate, como parte de la ayuda humanitaria de México, son Balam, Orly, July y Rex. Aunque en total son 16 los que apoyarán en la zona de desastre, de acuerdo con información de la Cancillería.

¡Conócelos!



Ellos son nuestros caninos que viajan a #Turquia en apoyo a las víctimas, todos especialistas en búsqueda y rescate.



Les presentamos a:

🐾Balam

🐕Orly

🐶July

🐕‍🦺Rex pic.twitter.com/O11zvd7d4z — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) February 7, 2023

México es uno de los países que envía ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto en Turquía y en Siria. España, Israel, Italia, Bulgaria, Países Bajos, Polonia y Bulgaria también envían equipos de rescate para apoyar en las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes y desaparecidos.