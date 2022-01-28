En Turquía, rescatan del frío a 63 perros con hipotermia

En Turquía rescataron a 63 perros que estaban en las calles debido al fuerte frío que marcaba temperaturas bajo cero en la provincia de Erzurum, muchos de los animales ya sufrían de hipotermia.

Las autoridades de Turquía desconocen cómo llegaron los perros a las calles bajo el frío y las fuertes nevadas que azotaron al país en los últimos días. Los equipos de rescate llevaron a los 63 perros a la clínica veterinaria a cargo del municipio para que todos recibieran asistencia médica.

Posteriormente, las autoridades del municipio dijeron que todos los perros estaban en buenas condiciones y respondieron bien al tratamiento aplicado.

Las temperaturas en Erzurum, Turquía, cayeron a alrededor de menos seis grados centígrados durante el día y a alrededor de menos 16 en la noche.

Around 60 puppies were rescued from freezing temperatures in Turkey's eastern province of Erzurum. Municipality authorities said they were all in good condition and responded to the treatment pic.twitter.com/v15sbIr2SU — Reuters (@Reuters) January 28, 2022

Fuertes nevadas paralizaron a Turquía

Turquía sufrió una ola de frío que estuvo acompañada de fuertes nevadas y ventiscas que se desplazaron por todo el país, lo que provocó interrupciones en el desplazamiento de los ciudadanos por aire, tierra y mar.

Las nevadas y las ventiscas heladas se concentraro en las regiones central y oriental de Turquía. Sin embargo las temperaturas también descendieron significativamente en el oeste y noroeste del país.

Estambul sufrió una nevada que dejó las partes altas de la metrópolis turca con una capa de nieve que alcanzó los 40 centímetros.

Varias ciudades de Turquía tuvieron que cerrar las carreteras y autopistas debido a los accidentes de tránsito. Además, durante las nevadas tres personas murieron y otras 18 resultaron heridas cuando un autobús se estrelló contra una zanja a causa del resbaloso piso por la nieve.

La Autoridad de Desastres y Emergencias de Turquía informó que unas cuatro mil 600 personas quedaron varadas debido al mal clima y más de seis mil 700 fueron llevadas a refugios, mientras que miles de contenedores de alimentos fueron entregados a los necesitados.

