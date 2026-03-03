VIDEO: Así rescataron a 2 personas de globo aerostático atorado en torre de Texas

En Estados Unidos, lo que era un viaje en globo aerostático por una fiesta de cumpleaños casi termina en tragedia cuando uno de ellos se quedó atorado a casi 300 metros de altura en Texas. Bomberos tuvieron que acudir a concretar el rescate de dos personas atrapadas.

Milagro en las alturas: Rescatan a dos personas atrapadas en un globo en Texas

El hecho sucedió el 28 de febrero de 2026 alrededor de las 8:15 horas, cuando el Departamento de Bomberos de Longview recibió el reporte de que un globo aerostático que chocó y quedó atorado en una torre de telefonía celular a una altura aproximada de 280 metros.

#AztecaNoticias #ParaComentar #Texas #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Momentos de angustia se vivieron en Texas 🇺🇸 Un globo aerostático chocó contra una torre de comunicación y quedó atorado a casi 300 metros de altura. En la canastilla, dos personas permanecían atrapadas. Equipos de rescate trabajaron para estabilizar la estructura y descender a los ocupantes en una maniobra milimétrica. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto… y en una hazaña digna de aplauso 👏🎈 Anna Lu con la información en #PrimeraLínea

Tras 40 minutos, los bomberos comenzaron a escalar la torre mientras que vecinos se reunieron alrededor de la zona para atestiguar el heroico rescate. Danny James fue uno de ellos, pero instantes después se dio cuenta de que su primo Ryan era uno de las dos personas atrapadas en la canastilla del globo atorado.

Cinco horas de angustia: ¿Cómo fue el rescate de Ryan y Meg Reynolds?

Tanto Ryan, de 70 años de edad, como su pasajera Meg Reynolds, fueron rescatados por los bomberos y pudieron estar en tierra firme. Tras una revisión de paramédicos, ninguno de ellos presentó lesiones de gravedad tras estar cinco horas suspendidos en el aire.

El globo aerostático atrapado formaba parte de un grupo de 10 para celebrar un cumpleaños.

Final feliz: Una pizzería local premia el esfuerzo de los bomberos de Longview

A manera de reconocimiento, una pizzería local regaló varias pizzas a la estación de Bomberos de Longview. “Nunca lo esperamos, pero siempre lo agradecemos”, señaló el cuerpo de bomberos en su cuenta oficial de Facebook. “Su apoyo significa todo después de un día como el de hoy”, agregaron.