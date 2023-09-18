VIDEOS: Autobús cae a un barranco en Perú y deja al menos 24 muertos

Un autobús de pasajeros cayó a un barranco en la zona sur de Perú, con un saldo de al menos 24 personas muertas y decenas de heridos.

El incidente sucedió la madrugada de este lunes 18 de septiembre de 2023 en el distrito de Anco, en la región de Ayacucho, a 750 kilómetros de la capital, Lima. El vehículo de la empresa Transporte Molina Unión cubría la ruta en las regiones de Huanta y Huancayo.

La compañía operadora confirmó a la agencia Reuters que hasta el momento reportan 24 pasajeros fallecidos. Mientras que autoridades locales aseguraron que 36 personas han resultado lesionadas.

El autobús cayó al barranco debido a que un alud cayó en la zona desde hace un mes, aunque el Ministerio de Transportes del país no atendió este reporte y “prácticamente a consecuencia de ello, tenemos un accidente”, señaló Manuel Zevallos, alcalde de Anco, a la estación de radio local RPP.

Autoridades de Perú investigarán el accidente de autobús

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) de Perú confirmó que el accidente ocurrió en el kilómetro 258 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur en la provincia de Churcampa, Huancavélica.

La dependencia gubernamental detalló que el autobús siniestrado tenía las placas C1Q-963 y contaba con autorización para el servicio de transporte de pasajeros, así como con vigencia del seguro de accidentes de tránsito y certificado de inspección técnica vehicular.

#Comunicado | La Sutran expresa sus condolencias por la pérdida de vidas en el accidente ocurrido hoy en el kilómetro 258 de la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, en el distrito de Cosme, provincia de Churcampa (Huancavelica), e informa lo siguiente. pic.twitter.com/7ICSrjEVP8 — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) September 18, 2023

En un comunicado, la Sutran mencionó que realizará las investigaciones correspondientes. Agregó que expresa sus condolencias por las personas fallecidas en el incidente.

Las personas con heridas graves han sido trasladadas a los hospitales de Huanta y Ayacucho, ya que el centro de salud del área más cercana al accidente no daba abasto, según medios locales.

Los accidentes viales son frecuentes en Perú, donde muchos vehículos transitan en mal estado por vías precarias o son conducidos por chóferes sin la capacitación adecuada.