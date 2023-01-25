Perú: Boluarte pide “tregua” a protestas luego de pérdidas millonarias

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió el martes una "tregua nacional" a los manifestantes, en medio de extendidas protestas que están dejando daños a la infraestructura y pérdidas en la producción por un equivalente a unos 1,282 millones de dólares.

Boluarte, que enfrenta pedidos de renuncia en las protestas, dijo que el enojo es legítimo por una serie de demandas sociales postergadas, pero sostuvo que grupos radicales y bandas criminales están aprovechando el descontento social para generar el caos.

"Llamo a una tregua nacional para entablar una mesa de diálogo y fijar una agenda común por cada región y desarrollar nuestros pueblo", dijo Boluarte en una conferencia con la prensa con medios extranjeros en Palacio de Gobierno, situado en el centro de Lima.

La mandataria manifestó que las pérdidas ascienden a unos 3.000 millones de soles (773.42 millones de dólares) en daños a la infraestructura y 2,000 millones de soles (515.61 millones de dólares) en pérdidas de la producción nacional.

Durante las protestas, los manifestantes han bloqueado decenas de carreteras, incendiado entidades públicas y privadas y en algunos obligado al cierre de algunos aeropuertos, contribuyendo a las pérdidas.

Tres minas de cobre han sufrido ataques y bloqueos en el denominado "corredor minero en los Andes": la china MMG, la canadiense Hudbay y la global Glencore. Esta última cerró temporalmente su mina el viernes. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.

Boluarte afirmó que protestas pacíficas a veces se tornaron violentas debido a la acción de "personas radicales" que tienen una agenda política y económica propia. "Y (la agenda) está basada en el narcotráfico, minería ilegal y contrabando. Por eso geográficamente se han ubicado estas protestas en Puno y en Apurímac", dijo hablando en relación a los departamentos con más decesos y violencia durante estas protestas.

Boluarte espera que el Congreso unicameral apruebe a mediados de febrero de forma definitiva, en una segunda votación, el adelanto de elecciones para abril del 2024.

🚨 Dina Boluarte: "En algún momento pedí perdón por los fallecidos, hoy reitero ese perdón". #LatinaNoticias pic.twitter.com/rOrwG7sFou — Latina Noticias (@Latina_Noticias) January 24, 2023

No paran las protestas

Las protestas en Perú no han cedido y el martes 24 de enero, cientos de manifestantes volvieron a salir a las calles de Lima y se enfrentaban con la policía, que usaba bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Las protestas, que han dejado 55 muertos por enfrentamientos y accidentes de tránsito vinculados a los disturbios. Comenzaron en diciembre con la destitución y arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.

La presidenta Boluarte responsabilizó al presidente Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses mientras lo investigan por "rebelión", que promover la polarización política en el país durante los casi 17 meses que duró su gestión.

Las manifestaciones se han centrado principalmente en las regiones del sur de Perú, donde operan grandes empresas mineras y se han registrado además casi todas las víctimas mortales durante los violentos enfrentamientos con la policía y Ejército.