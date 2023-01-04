Se reactivan protestas por destitución de Castillo en Perú

El número de bloqueos de carreteras aumentó y cientos de personas marchaban el miércoles en Perú en una reactivación de las protestas, tras una pausa de los mortales disturbios por la destitución del expresidente Pedro Castillo, mientras la policía y el Ejército protegían infraestructura clave.

La estatal superintendencia de transporte terrestre reportó 35 puntos de bloqueo en varias regiones de Perú. Otros manifestantes antigubernamentales desfilaron por las calles de Lima y Arequipa, sin que se registraran choques con la policía.

El primer ministro, Alberto Otárola, informó a periodistas mas temprano que la situación general es de "normalidad" aunque con bloqueos en las regiones de sur como el de Cusco y Puno, los que afectaron el transporte de turistas y comerciantes.

"La protesta es un derecho de la población, pero tiene que hacerse de manera pacífica", dijo el funcionario. "Estamos trabajando con la policía para mantener el control interno".

Según imágenes de la televisión, la policía y el Ejército de Perú cuidaban sedes públicas en algunas zonas donde se han anunciado protestas, entre ellas Ayacucho, región donde murió la mayor cantidad de personas en las manifestaciones de diciembre.

En Cusco, el servicio de tren que va a la ciudadela inca de Machupichu, la más visitada por los turistas, fue suspendido en previsión de las protestas, informó la empresa de ferrocarril.

Representantes de grupos civiles y de sindicatos de diez regiones del sur de Perú, históricamente votantes de izquierda, anunciaron el reinicio de protestas el miércoles reclamando la renuncia de al presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la liberación del exmandatario Pedro Castillo.

La presidenta Boluarte instaló en la mañana del miércoles un centro de "Monitoreo y Control de Crisis", junto a los ministros de Defensa e Interior. "Llamo a la paz, a la calma, a la unidad para impulsar el desarrollo de la patria", dijo en un discurso.

Ayacucho sigue en pie de lucha "Dina asesina el pueblo te repudia" pic.twitter.com/6K1fILQMzT — Chacotero (@ChacoteroPeru) January 4, 2023

¿Por qué protestan en Perú?

Perú sufrió en diciembre una ola de protestas luego de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, en la que hubo 22 muertos en choques entre manifestantes y el Ejército y otros seis fallecidos en accidentes vinculados a los bloqueos.

Castillo, un exmaestro de izquierda que estuvo en el poder casi 17 meses, intentó disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial de forma ilegal. La vicepresidenta de entonces, Dina Boluarte, asumió el poder y planteó adelantar en dos años las elecciones, que espera se realicen en abril del 2024.

Castillo cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por "rebelión", cargo que el expresidente niega.