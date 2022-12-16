Juez dicta 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo

El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Castillo, mientras la fiscalía lo investiga por rebelión y conspiración tras intentar disolver al congreso de Perú.

La defensa de Pedro Castillo dijo estar en desacuerdo con la orden del juez y aseveró que apelará la decisión en los próximos tres días.

Mientras tanto, el juez dictó comparecencia con restricciones para Aníbal Torres, exministro peruano, quien está acusado de los mismos delitos.

La fiscalía del país solicitó al juez que le dictara 18 meses de prisión preventiva, ya que había posibilidades de que se fugara del país, ello debido a que el día de su arresto lo encontraron en camino a la embajada de México, donde solicitó asilo político.

Pedro Castillo estaba recluido en una cárcel especial de una sede policial de Lima, donde permanece preso el exmandatario peruano Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos y corrupción.

🔴#EnVivo. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dicta resolución sobre requerimiento de prisión preventiva contra expresidente #PedroCastillo y expremier #AníbalTorres, en investigación por rebelión (alternativamente, conspiración por rebelión). https://t.co/MmFWSKI3uG — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 15, 2022

¿Cómo fue la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú?

El pasado 7 de diciembre, el ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo, envió un mensaje a la nación para informar que iba a disolver al Congreso de la nación, conformado principalmente por la oposición.

Sin embargo, el Congreso realizó el tercer juicio político contra Pedro Castillo y con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, los legisladores aprobaron la destitución del presidente, quien llevaba 16 meses al frente del país.

El mismo día que Pedro Castillo fue destituido, la exvicepresidenta de Perú, Dina Boluarte prestó juramento ante el Congreso como la nueva mandataria del país andino, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de la nación.

Posteriormente, el caos comenzó en Perú con una ola de protestas que hasta el momento ya suman siete muertos derivados de los enfrentamientos entre la policía y los simpatizantes que exigen elecciones anticipadas.