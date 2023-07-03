Perú declarará emergencia por emisiones del volcán Ubinas

Perú declarará en emergencia la zona donde se encuentra el volcán Ubinas, el más activo del país, tras elevar su nivel de alerta en prevención de un posible proceso eruptivo luego de emitir por varios días cenizas que han alcanzando los mil 700 metros de altura, dijo el lunes el primer ministro.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó en un comunicado que la sureña región de Moquegua, donde está situado Ubinas, elevó la alerta al grado "naranja" desde amarillo", por recomendación del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

"Se va a declarar la emergencia posiblemente en los próximos días para tener las medidas necesarias de prevención". Alberto Otárola, primer ministro.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó a la población mantenerse lejos del volcán y tener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas. Las autoridades dijeron que han entregado mascarillas y lentes a la población. No se ha ordenado una evacuación en la zona.

Las autoridades pasaron de amarillo a naranja el nivel de alerta por el proceso eruptivo del volcán Ubinas en #Perú 🇵🇪, que despide cenizas que alcanzan hasta 1.700 metros. (mg)https://t.co/jkGKVEJ0S8 — DW Español (@dw_espanol) July 3, 2023

El instituto geofísico manifestó que la dispersión de cenizas continuó el domingo hacia el sureste y noreste del volcán, que en el 2019 obligó la evacuación de cientos de personas de pueblos cercanos tras varias explosiones.

El sur de Perú, donde se ubican importantes yacimientos mineros, alberga una docena de volcanes. El país andino se encuentra en el denominado "cinturón de fuego del Pacífico", una zona con gran incidencia de terremotos y actividad volcánica.

Cinturón de fuego del pacífico

El cinturón de Fuego es una región de 40 mil kilómetros de largo en la que varias placas oceánicas están deslizándose por debajo de Asia y América a medida que ambos continentes se aproximan. La actividad sísimica y volcánica generada es un peligro potencial para cientos de millones de habitantes de unos 40 países distintos.

Y es que en la cuenca del Pacífico los volcanes y terremotos llevan miles de años causando muerte y destrucción, pero en la actualidad, debido al enorme crecimiento demográfico en Asia y América, cada vez más personas viven al borde del desastre.