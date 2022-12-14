Perú declara estado de emergencia por 30 días tras protestas

El gobierno de Perú declaró el "estado de emergencia" por 30 días debido a las protestas que ya han cobrado la vida de al menos siete personas durante los enfrentamientos entre simpatizantes de Pedro Castillo y la policía.

Durante los 30 días del estado de emergencia las fuerzas armadas podrán ayudar a la policía a mantener el control y orden en el país andino.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, hizo el anuncio a periodistas en Palacio de Gobierno tras una reunión del consejo de seguridad junto a la presidenta Dina Boluarte.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el Ministerio del Interior reiteró que "para salvaguardar la integridad de las peruanas y peruanos, se declaró el estado de emergencia a nivel nacional por unperiodo de 30 días. La Policía, junto a las Fuerzas Armadas, velará por el restablecimiento del orden interno en el país".

📢 Para salvaguardar la integridad de las peruanas y peruanos, se declaró el estado de emergencia a nivel nacional por un periodo de 30 días.

👮🏽‍♀️👮🏽‍♂️ La @PoliciaPeru, junto a las Fuerzas Armadas, velará por el restablecimiento del orden interno en el país. pic.twitter.com/z0gKYUAV1C — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 14, 2022

En tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que se realizarán elecciones generales a finales de 2023, para calmar a los manifestantes que exigian comicios para designar al nuevo mandatario.

"Los tiempos calzarían para abril del 2024; sin embargo, haciendo reajustes (...) se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha (...) legalmente no calzaría", informó Boluarte sobre adelantar las elecciones en Perú.

¿Por qué protesta la gente en Perú?

Tras la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú y el nombramiento de Dina Boluarte como su sucesora, se desató una ola de protestas muy violentas que reclamaban elecciones inmediatas, así como el cierre del Congreso y la liberación de Castillo.

Los manifestantes bloquearon vías como parte de las protestas contra el gobierno de Perú, lo que amenaza al suministro de insumos para las operaciones mineras del segundo mayor productor mundial de cobre y podría terminar impactando la oferta del metal rojo, dijeron el miércoles analistas.

La policía ha sido criticada por grupos de derechos humanos por el uso de armas de fuego y gases lacrimógenos. Al menos siete personas, en su mayoría adolescentes, han muerto en las protestas de Perú.

