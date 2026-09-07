Sobrevive 8 días en altamar: pescador es encontrado con vida frente a Oaxaca

Ocho días pasaron desde que una lancha estuvo perdida hasta que la Marina logró encontrarla. El pescador que iba a bordo fue localizado con vida, a unos 481 kilómetros (260 millas náuticas) al sur de Huatulco, Oaxaca.

La búsqueda comenzó el pasado 31 de agosto, luego de que se reportara el retraso de la embarcación. Durante varios días, unidades navales y aeronaves recorrieron la zona para tratar de dar con su paradero.

La operación incluyó patrullas costeras e interceptoras, una embarcación Defender y aeronaves de vigilancia marítima, además de personal especializado en búsqueda y rescate.

¿Cómo encontraron al pescador perdido en altamar?

El Buque ARM “Monte Albán” detectó la embarcación menor durante uno de los recorridos de búsqueda.

Tras ocho días a la deriva y a 481 km al sur de Huatulco, Oaxaca, personal de la Armada de México localizó y rescató con vida a un pescador.



Unidades navales y aéreas mantuvieron las operaciones de búsqueda hasta lograr su localización. Hoy se encuentra estable y recibe… pic.twitter.com/qnDjfPYwbI — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 7, 2026

La tripulación realizó las maniobras necesarias para acercarse y poner a salvo al pescador, quien fue trasladado a bordo del buque.

Ya bajo resguardo, personal de Sanidad Naval lo revisó. Contra lo que podría suponerse después de tantos días en el océano, su estado de salud era estable y únicamente presentaba deshidratación.

La localización fue parte de un operativo que utilizó recursos marítimos y aéreos para ampliar el área de búsqueda. Entre los equipos desplegados estuvieron aeronaves tipo Persuader y King Air, diseñadas para tareas de patrulla y vigilancia.

La estrategia forma parte de un nuevo concepto operacional con el que la Armada de México busca extender sus capacidades de vigilancia y detección más allá de la Zona Económica Exclusiva.

¿Cómo es posible que una persona sobreviva 8 días en altamar?

Sobrevivir tantos días en altamar depende de varios factores, principalmente de la disponibilidad de agua, alimento, protección contra el sol y las condiciones del océano.

La deshidratación suele convertirse en uno de los mayores peligros cuando una persona queda aislada en el mar. El calor, la exposición directa al sol y el esfuerzo físico pueden acelerar la pérdida de líquidos.

También influye si la persona permanece dentro de una embarcación, ya que esto puede ofrecer cierta protección frente al sol, el viento y el oleaje. La cantidad de agua disponible, las condiciones meteorológicas y el estado físico previo también pueden marcar una enorme diferencia.

En este caso, el pescador logró mantenerse con vida durante ocho días hasta que finalmente fue localizado y rescatado.