Pfizer y BioNTech enviaron una solicitud a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para ampliar la autorización de su vacuna contra Covid-19 y comenzar la aplicación a adolescentes de entre 12 y 15 años de edad.

A través de un comunicado conjunto, las farmaceuticas explicaron que probaron en fase II su dosis contra Covid-19 en 2 mil 260 adolescentes y como ya habían anunciado a finales de marzo, la efectividad de la vacuna fue del 100%.

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"Con una sólida respuesta inmunológica. En las pruebas la vacuna fue bien tolerada en términos generales", indicaron ambas compañías.

Pfizer y BioNTech comentaron a la Agencia Europea de Medicamentos que seguirán monitoreando a los jóvenes que participaron en la prueba por los próximos dos años, para comprobar la protección a largo plazo de la vacuna y su seguridad.

Además, señalaron que ya han dado un paso similar en Estados Unidos, donde pidieron que se adapte su actual permiso de emergencia, y que piensan proceder de la misma forma en otros países. De acuerdo con las farmacéuticas podrían comenzar con la vacunación de los adolescentes en junio.

Vacuna Pfizer/ BioNTech de las primeras autorizadas

Recordemos que la vacuna contra Covid-19 de ambas farmacéuticas fue una de las primeras autorizadas en varias partes del mundo.

La dosis de Pfizer está basada en la novedosa técnica de ácido ribonucleico mensajero (mRNA), propiedad de BioNTech, con uno de los resultados más efectivos.

Tras el anuncio de su efectividad fue autorizada, en cuestión de semanas, en Estados Unidos y Reino Unido para dar paso a la Unión Europea (UE), donde ya se aplica desde el año pasado.

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Otra de las dosis basadas en el mismo principio que la dosis de Pfizer es la de Moderna; así fue como poco a poco comenzaran a comercializarse otras vacunas contra Covid-19 que usan el mismo tipo vectorial.

