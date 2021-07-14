En el año 2020, la compañía "Twitter Inc" experimentó un aumento en las demandas, por parte de gobiernos en diversas partes del mundo, para retirar contenidos de periodistas y medios, según datos que la plataforma de redes sociales publicará por primera vez.

Cada vez más gobiernos piden a Twitter eliminar contenidos de periodistas y medios

En su informe de transparencia, Twitter señala que las cuentas verificadas de 199 periodistas y medios de comunicación, en su plataforma global, fueron objeto de 361 requerimientos legales de parte de gobiernos para que retiraran contenidos en el segundo semestre del año 2020. Esto significa un alza del 26 por ciento con respecto al primer semestre de ese mismo año.

El informe que Twitter sobre su aplicación de las normas de política y las solicitudes de información y eliminación que recibe, llega en el momento en que el "sitio de microblogging" y otras empresas de redes sociales, como Facebook y YouTube, se enfrentan al escrutinio de gobiernos en diversas partes del mundo acerca del contenido permitido en sus plataformas.

Gobiernos piden a Twitter eliminar contenidos de periodistas y medios.|REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Primera vez que Twitter publica estos datos

Twitter señaló que a nivel global recibió más de 14 mil 500 solicitudes de información entre el primero de julio y el 31 dediciembre de 2020 y que produjo parte o toda la información en respuesta al 30 por ciento de las solicitudes.

La India fue la mayor fuente de todas las solicitudes de información de los gobiernos que se registraron durante el segundo semestre de 2020, superando a Estados Unidos, que era el segundo en el volumen de solicitudes de información que pueden incluir a gobiernos u otras entidades que piden la identidad de personas que tuitean bajo seudónimos.

Demandas para que twitter retire diversos contenidos

Twitter recibió más de 38 mil 500 requerimientos legales para retirar diversos contenidos, un 9 por ciento menos que en el primer semestre de 2020, y la compañía señaló que cumplió con el 29 por ciento de las peticiones.

Te puede interesar:

Tecnología nuclear para combatir al COVID-19 en China

En su informe de transparencia, Twitter añade que durante el segundo semestre de 2020, el número de impresiones, o visualizaciones de un "tuit", que infringieron las normas de la compañía, representaron menos del 0.1 por ciento de las impresiones de todos los tuits a nivel mundial.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

Twitter ha luchado por vigilar la incitación al odio, la desinformación y otros abusos en sus servicios. Cabe recordar que en marzo de 2021, Jack Dorsey director ejecutivo de Twitter, fue uno de los líderes tecnológicos que compareció en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, sobre la desinformación.