La necesidad de procesar de manera sostenible los desechos médicos utilizados durante la contingencia sanitaria, ha llamado la atención en China que ha comenzado a utilizar tecnología nuclear para combatir al COVID-19.

Tecnología nuclear para combatir al COVID-19 en China

Conforme a datos oficiales, el volumen de deshechos en los hospitales en China, en medio de la contingencia provocada por la COVID-19, se situó en hasta 3 mil toneladas por día. Para afrontar el desafío que significa, algunos hospitales han comenzado a utilizar tecnologías avanzadas.

Una de ellas, es mediante un haz de electrones o "EB", que se utiliza en el tratamiento de aguas residuales y que ya se ha aplicado en el Hospital Xiyuan de Shiyan.

Liu Zhenwei, Hospital Xiyuan:

Puede tratar 400 toneladas de aguas residuales por día. El volumen de demanda en nuestro hospital fue de 200 toneladas durante el clímax del brote, por lo que es completamente capaz de satisfacer nuestras necesidades".

#China's first set of equipment that could dispose of medical wastewater with electron beam irradiation has been put into use. The equipment was developed by the China General Nuclear Power Corporation and Tsinghua University. pic.twitter.com/m7XkDolMDi — China Economy (@CE_ChinaEconomy) May 22, 2021

Expertos nucleares analizan la tecnología desde una perspectiva científica

Wang Jianlong, vicedecano del Instituto de Tecnología Nuclear y de Nuevas Energías de Tsinghua:

El equipo puede destruir la estructura de los virus para matarlos, como el nuevo coronavirus, y degradar los contaminantes tóxicos en las aguas residuales mediante el uso de haces de electrones de alta energía generados por aceleradores de electrones”.

Además de la eliminación de aguas residuales, la tecnología "EB" también se utiliza para matar al "SARS-COV-2", virus causante de COVID-19, en el embalaje exterior de los alimentos congelados.

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Wang Xipo, General Nuclear Power Corporation:

La radiación E-beam para matar al virus en los empaques, fue aprobada por expertos en marzo. Es segura y amigable con el medio ambiente. El proyecto piloto se implementará pronto en Shenzhen”.

En un hecho por orientar de la mejor manera al desarrollo de la tecnología nuclear en el sector de la salud, el pasado mes de junio se presentó un plan centrado en la aplicación de isótopos en medicina, un componente necesario para el desarrollo futuro.

Facing the widespread Delta COVID-19 variant, China has been sparing no effort to provide vaccines for the international community, and calling for fair and equitable distribution of and access to COVID-19 vaccines globally. #Coronavirus #Vaccinehttps://t.co/E9AYdkMRBv pic.twitter.com/jlDM3GQiB9 — CCTV (@CCTV) June 24, 2021

Deng Ge, Autoridad de Energía Atómica de China:

"La producción de isótopos médicos tiene ahora cierta capacidad. Sin embargo, es de pequeña escala, y una parte significativa depende de las importaciones. Frente a la complicada situación internacional, la I + D independiente en medicina nuclear es inevitable".

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China aún necesita mejorar su medicina nuclear y los equipos médicos relacionados para mejorar aún más el nivel de vida de las personas y ayudar a construir un país más saludable.

¿Qué es la "I + D + I" ?

Investigación, desarrollo e innovación.

