Silencio en el Senado frena investigación contra Adán Augusto López

El silencio del Senado de la República se ha convertido en el principal obstáculo para investigar posibles inconsistencias patrimoniales del senador Adán Augusto López , líder de Morena en la Cámara Alta, de acuerdo con denuncias de la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

En México, señalar a figuras con poder político tiene un alto costo, advirtió Vania Pérez, quien afirmó haber sido amedrentada y acosada tras solicitar formalmente que se investigara al legislador por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

A pesar de la petición realizada al Senado, no se abrió ninguna investigación ni carpeta formal, lo que, a decir de la funcionaria, evidencia un escenario de impunidad frente a los llamados “intocables” del sistema político.

Sin respuesta a la solicitud para investigar a Adán Augusto López

Vania Pérez explicó que, hasta el momento, no ha recibido respuesta alguna del Senado de la República a la solicitud para revisar las declaraciones patrimoniales de Adán Augusto López, pese a que el señalamiento fue realizado desde su encargo al frente del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Ni siquiera se abren investigaciones”, afirmó, al señalar que el nivel de poder político del senador lo coloca, en la práctica, por encima del Estado de derecho, una situación que calificó como grave para la vida democrática del país.

Denuncias de amedrentamiento

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción aseguró que los señalamientos no solo generaron presiones institucionales, sino también mensajes intimidatorios, provenientes tanto de actores internos como externos al ámbito gubernamental.

De acuerdo con su testimonio, estos episodios reflejan las limitaciones reales de los órganos ciudadanos para avanzar en casos que involucran a figuras con fuerte respaldo político.

Órganos anticorrupción sin avances

Pérez advirtió que los sistemas anticorrupción no logran avanzar cuando se enfrentan a perfiles con poder suficiente para bloquear procesos, lo que refuerza la percepción de que la rendición de cuentas no aplica de manera igualitaria.

“Si tienes los contactos suficientes, no pasa nada”, sostuvo, al describir el escenario que enfrentan quienes intentan denunciar irregularidades desde espacios ciudadanos.

Convocatoria pendiente y posible impunidad

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción concluye su periodo a finales de enero, con la convicción de que el caso quedará impune, en parte porque el propio Adán Augusto López debía emitir desde hace tiempo la convocatoria para renovar a los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción .

Sin embargo, dicha convocatoria no ha sido publicada, lo que mantiene al organismo en una situación de parálisis institucional.

Llamado a la ciudadanía

Antes de concluir su gestión, Vania Pérez hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a saber, alzar la voz y señalar las injusticias, aun frente a un contexto adverso.

Afirmó que, ante la falta de respuestas institucionales, la exigencia pública sigue siendo una de las pocas herramientas disponibles para reclamar transparencia y rendición de cuentas.