Pies cansados y fe de hierro: Fieles caminan 70 kilómetros por el Señor de Carácuaro en Michoacán

El camino hacia Carácuaro, Michoacán, no es para cualquiera. En medio del calor sofocante de la Tierra Caliente, una figura de dos metros de altura convoca a multitudes de fieles: el Señor de Carácuaro. Este “Cristo Morenito” es el centro de una de las demostraciones de fe más impresionantes del estado, donde año con año, previo a la Semana Santa, los cerros se llenan de personas que avanzan con un solo objetivo: cumplir su manda.

Milagros en Tierra Caliente | Miles caminan 16 horas para ver al Señor de Carácuaro



En Michoacán, la fe mueve montañas y atraviesa desiertos. Más de 500 mil personas acuden cada año al santuario del "Cristo Morenito", recorriendo más de 70 kilómetros a pie para agradecer… pic.twitter.com/lzgr1QAHYr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Una caminata de 16 horas para pagar una deuda

Para creyentes como María de los Ángeles, el trayecto es una prueba física y espiritual. María caminó más de 16 horas para agradecer un milagro cumplido. Como parte de su promesa, se desprendió de su larga cabellera para dejarla como ofrenda a los pies del Cristo.

“Llegué llorando, muy a fuerzas, pero es bonito venir caminando”, relata. Su historia es la de miles que, con los pies ampollados pero el corazón firme, demuestran que la fe les da una fuerza que la lógica no explica.

Más de 70 kilómetros entre cerros y polvo

La ruta no es sencilla. Los peregrinos atraviesan más de 70 kilómetros de terracería y pavimento, pasando por localidades como Paso de Morelos, Las Cocinas y Nocupétaro.

Durante los meses de febrero y marzo, el paisaje michoacano se transforma con el paso de estas caravanas que atraviesan la Sierra Madre del Sur. Es un trayecto de esfuerzo puro donde el apoyo entre conocidos y extraños se vuelve la gasolina para llegar a la cima del cerro.

La Fiesta de Ceniza: Una tradición de más de 100 años

Esta devoción no es nueva; se ha heredado de generación en generación por más de un siglo. Soledad Miranda recuerda cómo su abuelo las llevaba desde niñas, movido por la historia de una tía que recuperó la vista tras pedirle al Señor de Carácuaro.

Por su parte, Servando Padilla asegura que la tradición crece sin parar: “Si este año vino un millón, para el que viene vendrán más”. Las nuevas generaciones se suman a este rito que marca el inicio de la temporada más sagrada para el catolicismo.

Ofrendas en la cima: Cabello, fotos y milagros

Al llegar a la cima del cerro donde se encuentra el santuario, el cansancio se transforma en alivio. Los creyentes dejan ahí sus ofrendas: desde fotografías y cartas hasta trenzas de cabello, como símbolo de un ciclo que se cierra o una petición que se lanza al cielo.

Es un espacio de silencio y agradecimiento donde cada objeto colgado cuenta la historia de una enfermedad superada o un problema familiar resuelto.

¡Márcalos en el #calendario!



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Medio millón de personas buscan su milagro cada año

Se estima que la Fiesta de Ceniza y las celebraciones previas a la Semana Santa atraen a más de 500 mil visitantes a Carácuaro. Esta movilización masiva no solo es un fenómeno religioso, sino la prueba de que el “Cristo Morenito” sigue siendo el faro de esperanza para la Tierra Caliente.

Mientras Abigail Tavira de Azteca Noticias recorre el lugar, queda claro que, para los michoacanos, el Señor de Carácuaro es mucho más que una imagen; es el motor que los hace caminar hasta el límite.