¿A dónde ir esta Semana Santa 2026 sin gastar de más? Estos son los estados de México más baratos para vacacionar, según la I.A

La Semana Santa 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y la planeación de vacaciones podría desanimarte si no consultas los sitios correctos. A pesar de que la inflación no perdona, viajar con poco dinero por México todavía es posible si sabes qué lugares visitar y gracias a la Inteligencia Artificial ya puedes hasta cotizar un presupuesto estimado.

No se trata de quedarse encerrado, sino de elegir destinos donde se muestre que los servicios de hospedaje, alimentación y traslado no hayan subido a precios inalcanzables.

¡Márcalos en el #calendario!



En 2026 habrá algunos descansos oficiales para las y los mexicanos; te compartimos el calendario de los #puentes y fines de semana largos para este año.https://t.co/ocyywzJicp pic.twitter.com/RfViyxOBvs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 5, 2026

Tlaxcala: Uno de los lugares más baratos para visitar esta Semana Santa 2026

Si buscas historia y cultura sin pagar precios tan caros, Tlaxcala es una de las opciones ganadoras. Según datos de competitividad turística, es uno de los estados con las tarifas hoteleras más bajas del país. Aquí puedes visitar Val’Quirico o las zonas arqueológicas de Cacaxtla sin gastar una fortuna en comidas.

El costo de los servicios locales se mantiene por debajo del promedio nacional, lo que lo hace ideal para un viaje familiar de tres o cuatro días.

Oaxaca: Otra de las opciones para Semana Santa 2026

Aunque la ciudad de Oaxaca ha subido sus precios, el estado sigue siendo de los más económicos si exploras sus pueblos mágicos o los valles centrales. De acuerdo con el INEGI, Oaxaca suele reportar variaciones de precios más bajos en alimentos preparados en comparación con el norte del país.

Si te sales de las zonas más transidatas, como Huatulco, puedes encontrar cabañas y lugares con la misma comodidad que como si estuvieras en un sitio de lujo.

Chiapas: Esta Semana Santa 2026 puedes visitar los sitios turísticos que te ofrece el estado

Chiapas es, históricamente, uno de los estados con el costo de vida más bajo en la república mexicana. Para esta Semana Santa 2026, destinos como San Cristóbal de las Casas o Palenque siguen ofreciendo menús turísticos y tours a precios muy accesibles.

Una de las ventajas de Chiapas es que la mayoría de sus atractivos son naturales (cascadas, selva, cañones), donde las entradas suelen ser manejadas por comunidades locales con cuotas que no pasan de los 100 pesos.

📅 Vacaciones de Semana Santa según la @SEP_mx



La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el periodo vacacional de Semana Santa 2026 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria será del 30 de marzo al 10 de abril.



Los estudiantes regresarán a clases el lunes… pic.twitter.com/mtSC5tzL77 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

¿Quieres ir a la playa en Semana Santa 2026? Guerrero podría ser una opción

Si lo que buscas es mar, Guerrero (especialmente zonas de Acapulco tradicional o la Costa Chica) sigue siendo de los destinos con mayor oferta de hoteles económicos. A diferencia de los destinos internacionales, aquí los precios de las palapas y restaurantes a pie de playa están diseñados para bolsillos no tan llenos.

Según la Secretaría de Turismo, Guerrero mantiene una infraestructura de hospedaje muy variada que permite dormir bien sin quemar los ahorros del año.

Hidalgo: El paraíso para esta Semana Santa 2026 y cerca de la CDMX

Para los que viven en la CDMX o cerca, y quieren ahorrar en gasolina y casetas, Hidalgo es la respuesta. Es famoso por sus balnearios y aguas termales (como las Grutas de Tolantongo).

Al ser un estado con una vocación turística más local y regional, los precios de la gastronomía son bastante razonables.