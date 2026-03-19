La ‘Novia de la Sierra’: Esta es la monumental Virgen de Guadalupe que mueve la fe en Veracruz

En lo alto del cerro de Yecuatla, Veracruz, se encuentra la monumental Virgen de Guadalupe, también llamada la “Novia de la Sierra”, una escultura que no solo es una obra de arte, también es un refugio y esperanza para miles de personas que la visitan.

La monumental Virgen de Guadalupe de Yecuatla con más de 25 metros de altura, fue terminada el año pasado. Hoy, es un símbolo vivo de fe, devoción y esperanza.

“La fe y la devoción a la Virgen de Guadalupe es la que nos ha guiado en nuestro camino diario”, contó Marciano Gúzman, creyente.

Quienes participaron en la creación de este monumento, saben que no solo fue levantar una estructura, sino dar forma a una devoción.

Historias de promesas, milagros cumplidos y gratitud que llegan a los pies de la Virgen en Veracruz

Al municipio de Yecuatla, Veracruz no llegan turistas, llegan creyentes, familias completas, jóvenes en peregrinación, personas con promesas en el corazón y milagros en la memoria. Todos con un mismo objetivo, dar gracias a la Virgen de Guadalupe.

“A mí me dijeron que no iba yo a caminar, pero gracias a la fe y la devoción a la Virgen, aquí estamos”, contó el señor Marciano Guzmán, un creyente, para los micrófonos de Azteca Noticias.

Don Marciano asegura que la fe y la devoción también se heredan, se aprenden en casa y se vive en familia, afirmando que en la juventud encuentra su fuerza más viva.

“El llegar aquí y ver a la Virgen de Guadalupe, es algo hermoso”, compartió Zuleima Paola, la hija del señor Marciano

La monumental Virgen de Guadalupe como símbolo de esperanza

Para la construcción de la monumental Virgen de Guadalupe en Yecuatla, se utilizaron materiales de construcción comunes. Además, buscaban que la obra implica respeto y fe a la figura de la morenita, según Moises Velásquez, escultor.

“Quisimos darle ese toque que debe tener, un toque de ternura, un toque de belleza, que no solamente es belleza física”, explicó el escultor de esta obra de arte.

Así, desde lo alto, su mirada parece abrazarlo todo, el pueblo, las montañas, las promesas, pues para Yecuatla, la virgen monumental es una imagen de esperanza.

Y para quienes suben hasta sus pies, es la certeza de que la fe cuando es profunda, también puede mover montañas, pues la devoción de los miles de creyentes no tiene límites. La imagen de la Virgen nos demuestra la gran importancia que tiene la morenita del Tepeyac en la vida de millones de mexicanas y mexicanos.