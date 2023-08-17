¡Último vuelo! Piloto de Chile sufre infarto en pleno vuelo entre Miami y Santiago

Iván Andaur, un piloto de Chile quien se desempeñaba como comandante del vuelo de la compañía aérea LATAM, sufrió de un paro cardiorrespiratorio durante un vuelo que cubría la ruta entre las ciudades de Miami y Santiago.

Este hombre de 56 años de edad, que contaba con una trayectoria de 25 años como piloto. Iván Andaur Santibáñez, era el comandante del vuelo de Latam “LA505”, que cubría la ruta entre las ciudades de Miami y Santiago, de hecho este fue su último vuelo debido a que sufrió de un infarto en pleno vuelo.

Según un comunicado difundido por la empresa aérea Latam, el avión, un Boeing 787, efectuó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Tocumen de Panamá, debido a una emergencia médica presentada en uno de los tres integrantes de la tripulación de mando.

En su comunicado, Latam señaló: “Durante el vuelo se llevaron a cabo todos los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la vida del piloto afectado, sin embargo, tras el aterrizaje y luego de recibir asistencia en tierra, lamentablemente el piloto falleció”.

Piloto de Latam colapsa y muere en el baño del avión en un vuelo de Miami a Santiago.



Tercer piloto en una semana. pic.twitter.com/SC5lkL1YAH — Diane Cohn 🌸 (@DianeCohn68) August 16, 2023

Piloto de Latam sufre paro cardiorrespiratorio en pleno vuelo

La compañía aérea también señaló que “como grupo Latam estamos profundamente conmovidos con lo ocurrido y extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de nuestro colaborador, agradecemos profundamente sus 25 años de trayectoria y su valioso aporte que siempre se distinguió por su dedicación, profesionalismo y entrega”.

Cabe mencionar que una enfermera que viajaba a bordo del avión, formó parte del equipo médico que se improvisó para atender al experimentado piloto que sufrió de un infarto en pleno vuelo.

El piloto de 56 años sufrió de un paro cardiorrespiratorio y fue atendido por dos médicos y dos enfermeras que viajaban en la aeronave, ellos intentaron hacerle reanimación durante prácticamente alrededor de una hora. Ellos señalaron que: “Lamentablemente, no teníamos los insumos suficientes para hacer una buena reanimación”.