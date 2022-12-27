Qatar convertirá en un museo la habitación donde durmió Messi durante el Mundial

Luego del emblemático triunfo de la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar, todo lo relacionado con la "Albiceleste" se ha convertido en un icóno que será recordado en la historia de los amantes al futbol, tanto que la Universidad de Qatar informó que la habitación que utilizó Lionel Messi durante la justa permanecerá cerrada para habilitar un nuevo museo.

La situación con la Universidad es que fue el sitio donde se hospedó el conjunto entrenado por Lionel Scaloni, ya que contaba con amplias instalaciones, múltiples canchas y todas las amenidades para alojar a la selección sudamericana de futbol, pero que tras el campeonato de Argentina se convirtió en un nuevo sitio especialmente recordado por los qataríes.

A través de las redes sociales de la Universidad de Qatar, desde que Messi levantó la Copa del Mundo han compartido algunas imágenes de cómo es el sitio donde se hospedó el equipo durante casi un mes, algo que ahora presumen tras quedar en los libros de historia y por lo que buscarán establecer un sitio turístico con un mini museo dedicado al futbolista rosarino.

¿Por qué convertirán un museo la habitación de Messi en Qatar?

El objetivo es que la habitación ya no reciba más visitas, pues de acuerdo con la agencia estatal QNA, todas las cosas que dejó Messi y el conjunto argentino permanecerán en este lugar para ser recordados como el equipo campeón del torneo en su país.

El cuarto de Messi es el B201 y tiene su nombre en la puerta junto a una serie de imágenes que acompañaron a la selección durante la justa.

Este mismo sitio se volvió viral en redes sociales, en especial entre los aficionados argentinos, por una emisión en vivo en el canal de Twitch de Sergio "el Kun" Agüero, ex futbolista del Manchester City, íntimo amigo de Messi y streamer en la actualidad, quien pudo hacer un enlace al cuarto de Messi antes de los partidos eliminatorios, una plática que marcó historia por la intimidad que compartió del vestuario.

Qatar convertirá en un museo la habitación donde durmió Messi|Universidad de Qatar

Junto a este video y demás artículos que dejó Leo y toda la selección durante su participación, el futuro museo se nutrirá del recuerdo público más grande en la historia de Qatar, pues no todos los días se alberga un Mundial con uno de los mejores jugadores en la historia levantándo el título al final.

"La habitación del jugador de la selección argentina Lionel Messi se mantendrá sin cambios y permanecerá disponible solo para visitas y no para residencia, ya que servirá como un pequeño museo que va a contener todas las pertenencias de Messi y será un legado para estudiantes y generaciones futuras y un testigo de los grandes logros que ha alcanzado Messi durante El Mundial", señaló Hitmi al Hitmi, director de comunicación y relaciones públicas de la Universidad de Qatar, durante una entrevista con el periódico Al Sharq.