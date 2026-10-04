Aparatoso accidente en CDMX: Pipa impacta contra panadería en Ermita Iztapalapa | Mientras Dormía

Trágica mañana en la capital del país. En las primeras horas de este 4 de octubre 2026, se registró el impactó de una pipa de agua contra la fachada de una panadería después de que el conductor se quedara dormido.

Los hechos ocurrieron al cruce de la Calzada Ermita Iztapalapa y Av. Tláhuac, en la colonia Santa Isabel Industrial, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, CDMX.

¿Por qué chocó la pipa en Iztapalapa? Chofer se quedó dormido e impactó la panadería

Los primeros reportes indican que el conductor se quedó dormido, cuando pasaba sobre el camellón, siguiendo de frente hasta impactarse contra la zona de pollos rostizados de esta panadería.

El responsable resultó con golpes leves, por lo que no fue trasladado de emergencia a un hospital. Fue llevado al Ministerio Público para responder por los daños ocasionados en el negocio.

La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudieron al lugar del incidente para realizar el análisis de riesgo. Mientras que los bomberos de la CDMX realizaron el cierre de la válvula de un tanque estacionario.

Se realizaron las maniobras para retirar la pipa de agua de la panadería.

Atendimos el choque de un trailer contra un local comercial en la Colonial Santa Barbara, Alcaldía Iztapalapa. #AlMomento, informo que no se reportan personas lesionadas y realizamos labores para liberar la circulación. #ServicioConcluido @ClaraBrugadaM https://t.co/cWWI5ex1Yw — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 4, 2026

Choque entre coche y ambulancia en la GAM deja un herido en la colonia Estrella

En otro punto de la ciudad. Un conductor resultó herido en un choque en el que se vio involucrada una ambulancia particular en calles de la colonia Estrella, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Elementos de la policía capitalina y otras unidades médicas acudieron al lugar de los hechos para atender la emergencia.

Los primeros informes señalan que el accidente en la GAM ocurrió debido a que uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

¿Cuál es la multa por pasarse el semáforo en rojo en CDMX?

Si estás interesado en aprender a conducir en la Ciudad de México (CDMX), es importante conocer las reglas de tránsito, así como las multas qué existen por ignorar estas reglas, pero ¿qué pasa si te pasas la luz roja del semáforo?

Pasarse un semáforo rojo en Ciudad de México puede salir caro, pues la muta es de 10 a 20 UMAS, un rango que oscila entre 1 mil 131.4 pesos a 2 mil 262.8 pesos. Ahora, en caso de exceder el límite de velocidad, las y los capitalinos podrán ser acreedores a una multa de mil 131.4 a 2 mil 262.8 pesos.