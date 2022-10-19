Piqué y el Barcelona podrían usar playera con el nombre de Shakira

Debido a un acuerdo comercial entre el club Barcelona y la plataforma de música Spotify, los jugadores, incluido Gerard Piqué, podrían utilizar un logo con el nombre de la cantante Shakira en sus playeras.

El acuerdo establece que los futbolistas utilicen el uniforme con el logo de Shakira durante un partido, aunque no está definida la fecha en que esto sucederá se espera que sea durante la temporada 2022-2023.

¿Por qué Piqué utilizará playera con el nombre de Shakira?

El medio español El País informó que el convenio de publicidad entre la plataforma de streaming y el Barcelona establece que los jugadores portarán en sus playeras los nombres de los cantantes más populares y con mayor cantidad de descargas.

Nos gusta mucho 💙🦉❤️ pic.twitter.com/F46RW6WDn0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2022

Por lo que Shakira figura en la lista, pues la cantante colombiana tiene varias canciones con millones de reproducciones en la plataforma de streaming, lo que la convierte en la artista latinoamericana más popular. Tan solo el tema “Hips Don’t Lie” superó el billón de reproducciones.

Shakira cuenta con cuatro canciones de cuatro décadas distintas que superaron los 200 millones de reproducciones.

¿Cómo lucirá la playera de Piqué con el nombre de Shakira?

Durante el clásico español, Piqué y el resto de los jugadores del Barcelona portaron una playera con el nombre del rapero Drake, que también es de los cantantes más populares y que además celebra que llegó a las 50 millones de reproducciones.

Ante esta situación algunos internautas comenzaron a especular cómo luciría la playera del conjunto azulgrana con el nombre de la colombiana.

Incluso, un fan creó un diseño en el que aparece la playera del Barcelona colgada en los vestidores con el nombre de Shakira al frente, abajo del escudo del equipo.

Lo que generó polémica entre los seguidores de ambas estrellas debido a su reciente separación y el escándalo en torno a ésta.

Cabe recordar que recientemente se hizo viral un video en el que aparecía Piqué entrenando junto a sus compañeros, mientras de fondo sonaba el tema “Te Felicito” de su ex, Shakira.

Los mejores memes de Shakira y Piqué

Ante la situación, los internautas hicieron gala de su creatividad para crear divertidos memes con Shakira y Piqué como protagonistas. En las imágenes puede verse a la colombiana disfrutando de su éxito, mientras el futbolista sufre por tener que llevar el nombre de su ex.

Aquí te dejamos algunos de los memes que circulan en redes sociales:

#Shakira sería la segunda artista en aparecer en la camiseta del Barcelona como parte del acuerdo que tiene el club con Spotify.



Un mal día para ser Piqué.



Amo los finales Felices 🤣🙆🏻‍♀️🫣 pic.twitter.com/irwoQImmcY — Vane Zamudio (@vane_fitz13) October 19, 2022

#Shakira viendo la publicidad de su próximo éxito musical #Monotonía y a la vez humillando a Piqué con la playera del Barcelona..... pic.twitter.com/C4g5RvxlaV — Neith 🐪 (@fac_Neith) October 19, 2022

Piqué tendrá que usar esta camiseta con el nombre de Shakira. pic.twitter.com/A8FwOENQ8r — Depecheboy (@Depecheboy101) October 19, 2022