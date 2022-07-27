Shakira rechaza acuerdo e irá a juicio por evasión fiscal en España

Shakira rechazó un acuerdo con la Fiscalía, por lo que irá a juicio por evasión fiscal en España, informó el equipo de relaciones públicas de la cantante, donde afirmaron que el caso viola los derechos de la colombiana.

Los abogados de la intérprete de “Me enamoré” informaron que no aceptaron la propuesta de la Fiscalía por considerarla desproporcionada y contraria a sus intereses; sin embargo, dijeron estar abiertos a la posibilidad de llegar a un pacto.

“Shakira y su equipo consideran que este caso constituye una total violación de sus derechos, ya que siempre ha demostrado un comportamiento intachable como persona y como contrinbuyente, y una total disposición a resolver cualquier desacuerdo desde el principio, incluso antes del proceso penal”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Shakira asegura que no tiene ninguna deuda con el fisco de España, pues abonó 17.2 millones de euros tal como le aconsejaron los especialistas para pagar sus impuestos.

Además, Shakira añadió que la Fiscalía recurrió a medios indebidos para presionarla y que el fisco se ha comportado “intransigente”, por lo que soluccionará el problema legal en un juicio.

“La Fiscalía ha recurrido a medios indebidos para presionar, tal como hacen diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos”.

¿Por qué acusan de evasión fiscal a Shakira en España?

El fisco de España acusará a Shakira en el juicio de seis delitos fiscales que presuntamente cometió entre 2012 y 2014, pues de acuerdo con la Fiscalía, en esos años la cantante ya vivía en España y tenía la obligación de pagar impuestos, cosa que no hizo.

Por lo que en 2021, un juez en Barcelona dictaminó que la colombiana podía ser juzgada por presunta evasión fiscal, ello tras argumentar que Shakira vivió más de 200 días por años en España.

De acuerdo con las leyes españolas, cualquier persona que viva 183 días o más en el país está obligada a pagar impuestos. No obstante, la defensa de Sakira alega que la residencia de la cantante está en las Bahamas.

