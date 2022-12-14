Estas son las pistas de hielo gratuitas de la CDMX

Una de las actividades favoritas de las personas durante la época decembrina es patinar en hielo; ante esto, existen algunas pistas de hielo que son gratis en la Ciudad de México (CDMX).

A pesar de que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que para el final de este 2022 no montarían una pista de hielo como los años anteriores, esto porque aclaró que a los capitalinos les gustan más las actividades gratis que se pueden disfrutar en familia.

Cabe recordar que el último año que el Zócalo tuvo una pista de hielo fue en 2019, donde la jefa de Gobierno de la CDMX aclaró que la feria recibió casi tres veces más que la pista, por lo que consideraría ya no hacerla.

|Pexels

¿Dónde hay pistas de hielo gratuitas en la CDMX?

De acuerdo con la cuenta oficial de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Alcaldía Álvaro Obregón, una de las pistas de hielo gratis en la CDMX se encuentra en el estacionamiento del Salón de Usos Múltiples y está abierta de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas.

Sin embargo, también hay una localizada en el Parque Águilas-Japón, pero por razones técnicas se encontrará abierta hasta el próximo jueves 15 de diciembre.

Por otro lado, la secretaría de Turismo de la CDMX dio a conocer otra de las pistas de hielo completamente gratis. Esta se encuentra en el Bosque de Tláhuac; donde no solo se encuentra la pista, sino una sala de artes, un lago artificial y una pista para correr.

Hay pistas para patinar gratis en Álvaro Obregón|Pexels

En la alcaldía Cuauhtémoc también hay al menos cuatro pistas de hielo gratis las cuales funcionarán hasta el próximo sábado 7 de enero. Estas se encuentran en:



Jardín Pushkin ubicado en Avenida Cuauhtémoc Número 104, colonia Roma Norte.

Parque Rotario en la calle Rossini Número 60, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

Parque Lázaro Cárdenas localizado en calle Doctor Erazo Número 12, colonia Doctores.

Plaza Reina de los Ángeles en calle Lerdo de Tejada sin número, colonia Guerrero.

Cabe destacar que las alcaldías de la CDMX cuentan con distintas actividades en esta época decembrina.