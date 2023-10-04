¿Comezón? CDMX combate plaga de chinches con ingeniosos memes

¿Hay o no una plaga de chinches en la Ciudad de México? He ahí la incógnita. Lo cierto es que estos pequeños insectos tienen vueltos locos a todos los capitalinos, quienes para combatir tienen lista un arma secreta bajo el brazo: ingeniosos memes.

Y es que durante estos trágicos momentos que enfrenta la CDMX las risas no pueden faltar para apaciguar cualquier tipo de crisis, ¿o no? Al parecer las chinches están en todos lados, en el Metro de la CDMX, en la UNAM, en hospitales, en hoteles, ¿están dominando a la capital?

Nadie:

Absolutamente nadie:



Las chinches en el Metro de CDMX y la UNAM: pic.twitter.com/rJRXrDlaRE — CHINCHE PUNK 🩶🪳 (@luna_deagosto) October 2, 2023

Más allá de si realmente existe o no una plaga, lo que más ha generado pánico y caos entre los habitantes es la crisis colectiva con la que nadie quiere contagiarse de esos diminutos insectos.

A pesar de que la plaga aún no está confirmada, los capitalinos ya están vueltos locos con un solo objetivo en mente: ¡No dejar que las chinches entren a sus hogares!

Así estoy en el metro, en las calles, en cada rincón de esta maldita ciudad... No me van a tragar las chinches pic.twitter.com/ZiaUcmC4wl — Aranza Flores (@aranzaflores_) October 2, 2023

¡Con memes! Así es como estudiantes de la UNAM se definen de plaga de chinches

La plaga de chinches en la capital del país se ha presentado en diversos lugares: hoteles, oficinas, el Metro de la Ciudad de México, pero, sin duda, el lugar del que se han tenido más reportes es al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¡Hasta conquistar CU! La consigna de las chinches en CU|Vía Twitter

Los memes se hicieron presentes con todo tipo de frases: "¿Cómo que las chinches entraron a la UNAM primero que tú?", o bien, el ataque de este insecto en CU: salas de cine, salones, sillones.

"¡Recuerdo de mi primera fumigación de chinches en la UNAM!”|Vía Twitter

Estudiantes de la UNAM se pronuncian por plaga de chinches, ¿con memes?|Vía Twitter

¡No dejemos perder nuestras tradiciones! Los memes incluso se hacen sin dejar de lado las festividades importantes como "El 3 de octubre", fecha en la que miles de mexicanos portan una prenda rosa en homenaje a la película de Chicas pesadas.

¿No solo el recuerdo de mi primera fumigación? También tenemos el recuerdo de la primera pandemia de chinches, como si el Covid-19 no hubiera sido suficiente para los estudiantes.

Los de la UNAM en este momento con las chinches: pic.twitter.com/R8stN7xLni — El Foráneo (@adolordi) October 3, 2023

Sin duda tampoco podían faltar las ingeniosas ilustraciones: "¡Combatamos la invasión con todos, muchachos, daaaale un Gooya"!

¡Los mejores memes en “la invasión de las chinches en la UNAM!|Vía Twitter

¿Alguien quiere pensar en las chinches? Estos insectos llegaron a diversas Facultes, como Filosofía y Letras, donde ya han empezado a adaptarse como pez en el agua: