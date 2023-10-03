UNAM descarta la presencia de chinches en sus instalaciones; piden a alumnos mejor higiene

Debido a las constantes denuncias por parte de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la presunta presencia de chinches en las instalaciones. La institución se dio a la tarea de explorar las diversas áreas de estudio a su cargo para cerciorarse si realmente existe una plaga en el recinto educativo, ¿qué dijo al respecto?

A través de un comunicado, la UNAM descartó la presencia de chinches en sus instalaciones o la existencia de otro tipo de insectos en algunos edificios de la Universidad; sin embargo, se pronunció acerca de las diferentes denuncias que han circulado en redes sociales sobre una presunta plaga.

Chinches de cama no representan riesgo de infección: UNAM

De acuerdo con la institución educativa, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) analizó las imágenes que han circulado en redes sociales sobre la picadura de estos insectos y determinó que podría tratarse de las llamadas chinches de cama (cimex lectularius), la cuales no representan riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos.

"La existencia de ese tipo de chinches resulta incómoda y puede ocasionar picaduras que causen comezón, pero no un riesgo infeccioso para los humanos", enfatizó la UNAM.

UNAM pide a sus alumnos una mejor higiene

La UNAM también resaltó que las chinches de cama (cimex lectularius) generalmente se originan en colchones, almohadas, ropa de cama y de calle, pues incluso pueden transmitirse de una persona a otra al viajar en transportes de pasajeros, por lo que es sumamente difícil que estos insectos se alojen en las aulas de clase.

Al respecto de las recientes denuncias, la institución educativa añadió que por el momento, las únicas recomendaciones son "mantener una correcta higiene personal, el lavado de ropa y la limpieza de las áreas de trabajo".

Además, aclaró que la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria (SPASU) ya trabaja coordinadamente con las diferentes entidades académicas y dependencias de la Universidad para mantener los espacios limpios, ventilados y libres de plagas.

¿Qué escuelas de la UNAM no tiene clases por la presencia de chinches?

Ante las denuncias por la presunta plaga de chinches, algunas facultades de la UNAM han suspendido sus actividades para llevar a cabo trabajos de fumigación, por ejemplo:



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Veterinaria

Facultad de Química

Facultad de Estudios Superiores Aragón